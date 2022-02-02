Обшуки провели у міській раді, в офісах та помешканнях фігурантів справи.

Служба безпеки України викрила колишнього директора Грибовицького сміттєзвалища на розкраданні 6 млн грн бюджетних коштів на реконструкції сміттєвого полігону біля Львова.

Слідчі встановили, що у серпні-жовтні 2018 року керівник Львівського комунального підприємства переказав підрядникам 740 тис. грн за нібито виконані роботи і ще 5,49 млн. грн авансу.

"Згідно з укладеним договором, підрядник мав провести роботи з реконструкції полігону до кінця 2018 року. Проте, як виявилося згодом, кошти підрядник скерував на рахунок «компаній-прокладок», де вони й осідали. До робіт з реконструкції полігону зловмисники так і не приступали", – зазначають у пресцентрі СБУ.

Експертиза підтвердила завдання збитків громаді Львівщини.

У межах кримінального провадження було проведено 6 обшуків, зокрема в офісах підрядників, адміністративних приміщеннях Львівської міської ради та за адресами мешкання фігурантів. Правоохоронці виявили та вилучили документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Наразі колишньому директору комунального підприємства Львівської міськради повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

СБУ не уточнює прізвища ексчиновника, якого підозрюють у розкраданні грошей. За інформацією ZAXID.NET, йдеться про директора ЛКП "Збиранка". Зараз це підприємство ліквідовано, а у 2018 році ним керував Віталій Пугач. Його затримували на хабарі у 2019 році, у цій справі досі триває слідство.

Нагадаємо, 30 травня 2016 року на міському звалищі біля села Грибовичі під Львовом зійшов зсув сміття обсягом понад 100 тис. кубометрів. В результаті під завалом опинилися чотири людини. 31 травня були знайдені тіла трьох рятувальників, четвертий - співробітник місцевого комунального підприємства - вважається зниклим безвісти.

Після цієї трагедії Львову заборонили вивозити сміття на звалище в Грибовичах. Через ситуацію місто опинилося на межі екологічної катастрофи.

У грудні 2020 року Галицький районний суд Львова виправдав Юрія Гольця, який очолював управління житлового господарства Львівської міськради, коли на Грибовицькому сміттєзвалищі трапилась трагедія.

У 2018 році влада Львова підписала угоду про залучення 35 млн євро на реалізацію проекту поводження з твердими побутовими відходами.

Ці кошти місто збиралося використати, щоб побудувати перший в Україні завод глибокої переробки твердих побутових відходів, а також щоб рекультивувати Грибовицький полігон.