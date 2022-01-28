Суд обрав запобіжний захід нацгвардійцю, що влаштував стрілянину в Дніпрі

Кіровський райсуд Дніпра призначив безальтерантивне утримання під вартою солдату Національної гвардії Артемію Рябчуку, який під час стрілянини на Південмаші убив пʼятьох і поранив ще пʼятьох людей.

Про це повідомили в Telegram Державного бюро розслідувань.

"Підозрюваний на час слідства перебуватиме у слідчому ізоляторі без альтернативи внесення застави", – зазначили в ДБР.

Підозра повідомлена за трьома статтями: п. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство); ч. 3 ст. 408 КК України (дезертирство); ч. 3 ст. 410 КК України (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів).

Комісія має встановити, чи є він осудним. Також проводиться перевірка даних, що Рябчука цькували у військовій частині.

Нагадаємо, за даними Міністерства внутрішніх справ, о 3:40 на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" 20-річний Артем Рябчук під час видачі зброї раптово відкрив вогонь по колегах. Він розстріляв караул військових Національної гвардії, після чого втік зі зброєю.

Для затримки зловмисника ввели оперативний план "Сирена". Мотиви хлопця поки не повідомляються.

Хлопця затримали біля Підгроднього, що під Дніпром, після того, як він сам попросив перехожу подзвонити в поліцію і повідомити його місце розташування. Правоохоронці говорили, що про опізнання хлопця їм повідомляли й інші свідки.

Серед загиблих – четверо військових і одна цивільна людина. Поранено ще пʼятьох людей. Міністр внутрішніх справ ініціював створення спеціальної комісії, яка має зʼясувати причини трагедії та те, як хлопець пройшов психіатричну експертизу і отримав доступ до зброї.

Командувач Нацгвардії після трагедії подав у відставку.