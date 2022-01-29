Британський мільярдер Бренсон написав колонку про Україну і війну з Росією
Британський мільярдер Бренсон написав колонку про Україну і війну з Росією
Лукашенко: "Так буде війна чи ні? Так, вона буде, але тільки у двох випадках"
Лукашенко: "Так буде війна чи ні? Так, вона буде, але тільки у двох випадках"
Верхня Вольта з найманцями
Верхня Вольта з найманцями
Примара світової фінансової кризи: чому падають фондові ринки і чи є підстави для хвилювання
Примара світової фінансової кризи: чому падають фондові ринки і чи є підстави для хвилювання
«Від заборони Кирила до скасування автокефалії»: які сценарії суду над РПЦ
«Від заборони Кирила до скасування автокефалії»: які сценарії суду над РПЦ
У Білому домі розповіли деталі розмови Байдена і Зеленського
У Білому домі розповіли деталі розмови Байдена і Зеленського
Відомого боксера Володимира Вірчиса знайшли повішаним (оновлено)
Відомого боксера Володимира Вірчиса знайшли повішаним (оновлено)
Нардеп від "Слуги народу" попався на хабарі у пів мільйона гривень
Нардеп від "Слуги народу" попався на хабарі у пів мільйона гривень
Росія направила медичні підрозділи до кордону з Україною, – WSJ
Росія направила медичні підрозділи до кордону з Україною, – WSJ
ГоловнаПраво

ДБР шукає жінку, яка вивезла з Дніпра нацгвардійця, що розстріляв колег

Правоохоронці просять свідків зголоситися.

ДБР шукає жінку, яка вивезла з Дніпра нацгвардійця, що розстріляв колег
Затримання Артема Рябчука
Фото: ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань та Національна поліція шукають свідків та очевидців, які бачили Артемія Рябчука після того, як він вчинив стрілянину на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі

Про це у суботу, 29 січня, повідомляє пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що підозрюваний після того, як втік з місця пригоди з бойовою зброєю, ходив по житлових кварталах міста Дніпро біля Південного машинобудівного заводу та намагався зупиняти автомобілі. Зупинивши один з легкових автомобілів він наказав жінці відвести його до м. Підгородне Дніпровського району у житлові квартали.

Громадян, які бачили у зазначений період Артемія Рябчука, просять зателефонувати 0800-350-352 (чергова частина ТУ ДБР у м. Полтаві).

Нагадаємо, солдатові-строковику Національної гвардії 20-річному Артемію Рябчуку оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: умисне вбивство (ст. 115), дезертирство (ст. 408) і викрадення та привласнення зброї і боєприпасів (ст. 410). У ніч на 27 січня він з автомата розстріляв караул, після чого втік зі зброєю. Серед загиблих – четверо військових і цивільна жінка. Поранено ще пʼятьох людей.

Хлопця затримали біля Підгроднього, що під Дніпром, після того, як він сам попросив перехожу зателефонувати в поліцію і повідомити його місце перебування.

Міністр внутрішніх справ ініціював створення спеціальної комісії, яка має зʼясувати причини трагедії та те, як хлопець пройшов психіатричну експертизу і отримав доступ до зброї. 

Після трагедії на "Південмаші" командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку

Учора ДБР прийшло з обшуками в частину, де служив Артемій Рябчук.

Кіровський райсуд Дніпра призначив Рябчуку запобіжний захід у вигляді арешту без альтернативи застави. Комісія має встановити, чи є він осудним. Також проводиться перевірка даних, що Рябчука цькували у військовій частині. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також