ВАКС продовжив запобіжний захід Труханову до 3 квітня

Міський голова Одеси є підозрюваним у справі про привласненні землі.

У четвер, 3 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора САП щодо продовження запобіжного заходу Одеському міському голові Геннадію Труханову.

Як інформує пресслужба ВАКС, строк дії ухвали – до 3 квітня включно.

В Антикорсуді нагадали, що підозрюваний зобов’язаний:

прибувати за кожною вимогою до детективів НАБУ, прокурора, слідчого судді, суду;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними у цьому кримінальному провадженні;

утримуватися від відвідувань приміщень, які належать чи використовуються Одеською обласною прокуратурою, а також товариствам та приватному підприємству, які зазначені в ухвалі слідчого судді;

здати на зберігання детективу НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

За версією слідства, Геннадій Труханов разом із 15 спільниками завдав майже 700 млн грн збитку одеському бюджету. Через дії підозрюваних упродовж 2016-2019 році одеська громада втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн.

Крім Труханова, підозрюваними у земельній справі є бізнесмен Володимир Галантерник, колишній прокурор Одеської області Олег Жученко, директорка юридичного департаменту мерії Інна Поповська та віцемер Олег Бриндак.

11 жовтня 2021 року ВАКС обрав міському голові Одеси Геннадію Труханову запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн гривень.

23 листопадаТруханов вніс заставу, попри те, що кількома днями раніше заявляв, що не має таких грошей.