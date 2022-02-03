Колишнім київським суддям Новаку та Білику оголосили вирок

Вищий антикорупційний суд оголосив сьогодні обвинувальний вирок двом колишнім суддям Голосіївського районного суду Києва, яких викрили на отриманні 8 тис. доларів хабаря у 2018 році.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Колегія суддів ВАКС погодилась з доводами прокурора та визнала одного з суддів винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 (незаконне носіння зброї) та ч. 3 ст. 368 КК України (хабарництво). Суд призначив йому покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді протягом трьох років з конфіскацією всього майна.

Іншого суддю, який на час вчинення злочину був адвокатом, визнано винуватим за ч. 3 ст. 368 КК України та призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з позбавленням права займатись адвокатською діяльністю протягом трьох років із конфіскацією всього належного майна.

Також суд змінив запобіжний захід вказаним особам із застави на тримання під вартою до набрання вироком законної сили. Обох осіб взято під варту у залі суду.

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення в суді апеляційної інстанції.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро затримали Новака під час отримання тисячі доларів. Також був затриманий посередник, який передав гроші, - колишній суддя Білик.

Новак вимагав 8000 доларів за задоволення цивільного позову про поновлення на роботі та виплату компенсації громадянину в розмірі 1,5 млн грн. Він був затриманий під час отримання останньої частини хабара.

Під час затримання у Новака вилучили бойовий пістолет, а у Білика кокаїн.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 10 жовтня 2018 року передала до суду обвинувальний акт проти екссуддів.

Варто зазначити, що Олександр Білик – один з "майданівських" суддів. Він ухвалив рішення про арешт дев'яти учасників Автомайдану за участь у поїздці в Межигір'я.