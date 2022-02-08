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Нинішня криза є унікальною нагодою подивитися на майбутнє України як члена ЄС, – Кулеба

Країнам, які досі дивляться на Україну через призму Росії, потрібно припинити це робити. 

Нинішня криза є унікальною нагодою подивитися на майбутнє України як члена ЄС, – Кулеба
Фото: скріншот з пресконференції

Україна потребує від Європейського союзу єдності, рішучості у питанні застосування болючих санкцій проти Росії та амбітності щодо України.

Про це очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив на спільний пресконференції з міністрами закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії.

“Нинішня криза – це унікальна нагода відкинути історичні стереотипи щодо перспектив європейської інтеграції України і подивитися на майбутнє нашої країни як члена ЄС з точки зору, що це відповідає інтересам самого Євросоюзу”, – сказав він.

За словами Кулеби, Україна розуміє, що процес розширення – “це складно, це викликає дебати, але зараз вирішується майбутнє не лише питання майбутньої архітектури європейської безпеки”. Зараз також вирішується, якою буде Європа у наступні десятиліття, зауважив міністр.

Він заявив, що країнам, які досі дивляться на Україну через призму Росії, потрібно припинити це робити. 

“На Україну потрібно дивитися, як на самодостатнього члена великої європейської спільноти, у широкому сенсі, к майбутнього члена Європейського союзу, разом з яким ЄС буде сильнішим і економічно потужнішим”, – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у грудні показали, що більшість українців підтримують вступ України до НАТО та Євросоюзу та готові проголосувати за це на референдумі у випадку його проведення.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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