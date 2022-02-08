​У МЗС спростували політичний контекст у скасуванні зустрічі Зеленського і Бербок

Телеканал CNN повідомив, що зустріч відмінили через відмову Бербок прямо заявити про зупинку "Північного потоку-2" у разі вторгнення Росії в Україну.

У Міністерстві закордонних справ спростували повідомлення, що зустріч президента Володимира Зеленського і міністра закордонних справ Німеччини Анналені Бербок не відбулась із політичних причин.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Жодні чутки, анонімні джерела та конспірологічні теорії не зможуть вбити клин в міцні відносини України та Німеччини. Твердження про те, що зустріч президента України та глави МЗС Німеччини не відбулася, аби надіслати певний політичний сигнал, не відповідають дійсності", - наголосив він.

Раніше американський телеканал CNN повідомив, що зустріч Бербок та Зеленського 7 лютого було скасовано через її відмову прямо заявити про зупинку "Північного потоку-2" у разі вторгнення Росії в Україну. Офіційно скасування зустрічі пояснили зміною графіка.

Спікер МЗС наголосив, що наразі Україну відвідує велилка кількість іноземних гостей, аби продемонструвати солідарність на тлі агресивних дій Російської Федерації. Паралельно вібувається багато телефонних розмов та інших контактів.

"Президент має надзвичайно насичений графік, який окрім міжнародної частини також включає координацію багатьох важливих процесів внутрішнього життя України. Нагадаю, що під час минулого візиту німецької міністерки 17 січня президент України провів з нею продуктивну зустріч", - зазначив Ніколенко.

Він також додав, що за підсумками переговорів голови МЗС Дмитра Кулеби та Анналени Бербок Україна та Німеччина домовилися про взаємодіє з низки важливих питань.

"І ми не дозволимо завадити нашому партнерству", - наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, 7 лютого Бербок вдруге з початку року відвідала Київ. Взаємодія України та Німеччини на тлі стягнення Росією військ до України має певні складнощі, зокрема через те, що ФРН заборонила передачу Україні озброєння. Натомість країна пообіцяла надіслати шоломи для військових та мобільний шпиталь.

Голова МЗС Кулеба після зустрічі з Бербок заявив на брифінгу, що під час перемовин щодо поставок зброї було знайдене потенційне рішення.

Бербок уже відвідувала Україну 17 січня. Наступного дня в Москві вона зустрічалась з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.