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Проти Росії прямо зараз можна ввести санкції за паспортизацію в ОРДЛО, – Кулеба

Однак розроблені санкційні пакети на випадок вторгнення уже працюють на стримування. 

Проти Росії прямо зараз можна ввести санкції за паспортизацію в ОРДЛО, – Кулеба
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що наразі є всі шанси врегулювати конфлікт із Росією дипломатичним шляхом. Для цього були розроблені санкційні пакети, які запрацюють в разі нового вторгнення. Однак деякі обмеження можна було б впровадити за дії, які РФ уже вчинила.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив на спільному брифінгу з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом Буено з нагоди його візиту в Київ. 

Очільник іспанського МЗС зазначив, що дипломатичні зусилля є тим напрямком, в якому треба працювати для стримування нового вторгнення.

"Не є необхідним поводитися, наче сценарій агресії є невідворотнім. Не можна створювати прогноз, який має обовʼязково виконуватися", – зазначив Хосе Мануель. 

Кулеба підтвердив його слова і додав, що "є шанс на врегулювання ситуації дипломатичним шляхом", і санкції є частиною цього шляху. Ці обмеження розроблені для впровадження в разі нової ескалації, але позиція України полягає і в тому, що Росія уже вдалася до низки порушень міжнародного права і Мінських домовленостей, і за це її теж треба карати санкціями. 

Як приклад він навів масову паспортизацію в ОРДЛО – це грубе порушення Мінських домовленостей.

"І хоча б за це певні санкції можна було ввести і раніше, і прямо зараз, щоб продемонструвати серйозність намірів. Але це жодним чином не послаблює значення факту, що санкційний пакет розроблений і працює вже як інструмент стримування", – додав міністр. 

Він заявив, що Росія намагається взяти реванш за програш у Холодній війні, тому мова йде про безпеку всієї Європи. 

Нагадаємо, американські сенатори говорили, що в пакеті санкцій проти Росії є деякі обмеження, які можуть ввести заздалегідь і деякі, які набудуть чиннності в разі нового вторгнення РФ в Україну.

Президент України Володимир Зеленський вважає правильним введення деяких санкцій превентивно. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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