У МЗС Росії завили, що "Північний потік-2" перетворився на інструмент тиску на Москву

Заступник Лаврова також прокоментував поширену прокремлівським агентством інформацію про нібито прохання розмістити американські протиракетні установки на Харківщині.

У МЗС Росії заявили, що газогін "Північний потік-2" перетворився на інструмент тиску на Москву.

Відповідну заяву заступника міністра внутрішніх справ Росії Сергія Рябкова цитує провладне інформагентство ТАСС.

Рябков на брифінгу також сказав, що "можливе розміщення протиракетних комплексів США THAAD під Харковом є шантажем і провокацією", а НАТО у відповідь на кремлівські "гарантії безпеки" надіслало значно більше "хамських формулювань", ніж США.

Американська система THAAD або Terminal High Altitude Area призначена для збиття балістичних ракет. Інформацію про те, що Україна нібито зверталася до Штатів з проханням розмістити на Харківщині ці системи з посиланням на анонімні "дипломатичні джерела" поширило ТАСС. Жодних доказів цим даним немає.

Нагадаємо, що Захід розглядає введення санкцій проти "Північного потоку-2" як інструмент стримування Росії від нового вторгнення в Україну. Днями президент США Джо Байден повідомив, що в разі наступу Росії "Північний потік-2" припинить своє існування.

Водночас превентивні санкції щодо газогону, які могли б бути введені без вторгнення, поки не розглядаються.