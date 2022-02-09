​Іспанія направить до Болгарії чотири бойові літаки і понад сотню військовослужбовців

Перші іспанські винищувачі приземляться в Болгарії до кінця цього тижня.

Іспанія направить до Болгарії 4 винищувачі Eurofighter і 130 військовослужбовців. Про це повідомляє Reuters.

У міністерстві оборони Болгарії зазначили, що екіпаж патрулюватиме повітряний простір їхньої країни на тлі напруженості через нарощування російської військової могутності на кордоні з Україною.

Очікується, що перші іспанські винищувачі Eurofighter мають приземлитися в Болгарії до кінця тижня. Разом із військо-повітряними силами Болгарії вони захищатимуть повітряний простір країни.

"Місія реалізує заходи щодо забезпечення безпеки країн-членів НАТО на східному фланзі", - йдеться у повідомленні Міноборони.

У квітні та травні цього року Нідерланди мають направити до Болгарії два літаки F-35 для патрулювання повітряного простору.

Болгарія, яка є членом НАТО з 2004 року, планує створити бойову групу чисельністю до тисячі військовослужбовців під болгарським командуванням і в тісній співпраці з НАТО, до якої також увійдуть солдати з інших союзних країн.

Нагадаємо, очільник іспанського МЗС, який сьогодні перебуває з робочим візитом в Києві, підтвердив підтримку суверенітету України з боку Мадрида.

8 і 9 лютого з Великобританії до України прибули чергові вантажі з військово-технічною допомогою.