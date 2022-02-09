60% європейців підтримують захист України з боку ЄС і НАТО в разі вторгнення РФ, – опитування

60% жителів Європи виступають за підтримку Євросоюзом та НАТО України у разі вторгнення з боку Росії.

Про це свідчать результати опитування Європейської ради з міжнародної політики (ECFR) в семи країнах, повідомляє у середу, 9 лютого, німецьке видання Süddeutsche Zeitung, у розпорядження якого потрапили ці дані.

Близько половини опитаних вважають, що захищати Україну повинні США, Німеччина і Франція. Втім респонденти у Німеччині, Італії, Польщі та Румунії впевнені, що це мають робити НАТО, а у Фінляндії, Франції та Швеції – Євросоюз.

Як зазначають фахівці ECFR, президент Росії Володимир Путін може здивуватися тому, що більшість європейців готові захищати Україну.

Зокрема, у Польщі більшість жителів (65 %) вважають, що їхня країна має втрутитися у разі ескалації конфлікту. У Швеції з такою думкою згодні 43% опитаних, у Німеччині – 37%, а у Фінляндії – лише кожен п'ятий.

Згідно з даними видання, мешканці Німеччини та Франції менш за всіх готові миритися з можливими наслідками такої солідарності для економіки, зокрема з високими цінами на енергоносії, напливом біженців з України та загрозою фізичного нападу або кібератак з боку Росії. Водночас серед респондентів у Польщі, Румунії та Швеції така перспектива викликає менше побоювань.

У можливість нападу Росії на Україну у 2022 році вірить більшість населення Польщі (73%), Румунії (62%), Швеції (55%), Німеччини (52%), Італії (52%) та Франції (51%). Лише у Фінляндії соціологи не виявили більшості серед тих, хто вірить у те, що Росія може здійснити вторгнення в Україну у 2022-му.

Росія з другої половини 2021 року перекинула до анексованого Криму та українського кордону понад 100 тисяч військових, пояснюючи крок військовими навчаннями. Спільні з Білоруссю військові навчання "Союзна рішучість" мають відбутися з 10 по 20 лютого.

Росіяни з білорусами, за словами Олександра Лукашенка, будуть відпрацьовувати протистояння "силам Заходу і України". Територія навчань – південь Білорусі, тобто поблизу з українським кордоном, а також захід Білорусі – біля Польщі і Литви, які є членами НАТО. Кількість військових, які будуть задіяні, наразі не відома.

На Заході вважають, що Росія готується до війни. Кремль заперечує плани вторгнення в Україну та звинувачує Захід в озброєнні Києва та проведенні маневрів біля російських кордонів.