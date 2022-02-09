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60% європейців підтримують захист України з боку ЄС і НАТО в разі вторгнення РФ, – опитування

Дослідження у семи країнах провела Європейська рада з міжнародної політики (ECFR).

60% європейців підтримують захист України з боку ЄС і НАТО в разі вторгнення РФ, – опитування
Фото: pressjfo.news

60% жителів Європи виступають за підтримку Євросоюзом та НАТО України у разі вторгнення з боку Росії

Про це свідчать результати опитування Європейської ради з міжнародної політики (ECFR) в семи країнах, повідомляє у середу, 9 лютого, німецьке видання Süddeutsche Zeitung, у розпорядження якого потрапили ці дані.

Близько половини опитаних вважають, що захищати Україну повинні США, Німеччина і Франція. Втім респонденти у Німеччині, Італії, Польщі та Румунії впевнені, що це мають робити НАТО, а у Фінляндії, Франції та Швеції – Євросоюз.

Як зазначають фахівці ECFR, президент Росії Володимир Путін може здивуватися тому, що більшість європейців готові захищати Україну. 

Зокрема, у Польщі більшість жителів (65 %) вважають, що їхня країна має втрутитися у разі ескалації конфлікту. У Швеції з такою думкою згодні 43% опитаних, у Німеччині – 37%, а у Фінляндії – лише кожен п'ятий.

Згідно з даними видання, мешканці Німеччини та Франції менш за всіх готові миритися з можливими наслідками такої солідарності для економіки, зокрема з високими цінами на енергоносії, напливом біженців з України та загрозою фізичного нападу або кібератак з боку Росії. Водночас серед респондентів у Польщі, Румунії та Швеції така перспектива викликає менше побоювань.

У можливість нападу Росії на Україну у 2022 році вірить більшість населення Польщі (73%), Румунії (62%), Швеції (55%), Німеччини (52%), Італії (52%) та Франції (51%). Лише у Фінляндії соціологи не виявили більшості серед тих, хто вірить у те, що Росія може здійснити вторгнення в Україну у 2022-му.

Росія з другої половини 2021 року перекинула до анексованого Криму та українського кордону понад 100 тисяч військових, пояснюючи крок військовими навчаннями. Спільні з Білоруссю військові навчання "Союзна рішучість" мають відбутися з 10 по 20 лютого.

Росіяни з білорусами, за словами Олександра Лукашенка, будуть відпрацьовувати протистояння "силам Заходу і України". Територія навчань – південь Білорусі, тобто поблизу з українським кордоном, а також захід Білорусі – біля Польщі і Литви, які є членами НАТО. Кількість військових, які будуть задіяні, наразі не відома. 

На Заході вважають, що Росія готується до війни. Кремль заперечує плани вторгнення в Україну та звинувачує Захід в озброєнні Києва та проведенні маневрів біля російських кордонів.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков стверджує, що ймовірність значної ескалації станом на сьогодні продовжує оцінюватись як низькаНа його думку, найбільш реалістичним сценарієм розвитку подій на тлі загострення ситуації на кордоні з РФ є спроба дестабілізації всередині України.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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