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Очільник комітету зі закордонних справ парламенту Фінляндії подав у відставку через твіт про Україну та НАТО

"Макрон “або хтось інший” має сказати, що Україна не вступить до НАТО".

Очільник комітету зі закордонних справ парламенту Фінляндії подав у відставку через твіт про Україну та НАТО
Фото: Facebook

Очільник комітету зі закордонних справ парламенту Фінляндії Міка Ніікко подав у відставку після публікації у Твіттері щодо України й НАТО, яка йде у розріз з зовнішньополітичною позицією країни.

Про це пише Yle.

У твіті, який він пізніше видалив, Ніікко прокоментував візит президента Франції Емманюеля Макрона до Росії. Він заявив, що Макрон “або хтось інший” має сказати, що Україна не вступить до НАТО, інакше Росія “не могла б вважати переговори успішними, а наслідки були б жахливими”.

За словами Ніїко, він особисто не бачить вступ України до НАТО реальним варіантом.

“Всім відомо, що питання про можливу заявку на членство вирішуватиме Україна та НАТО, а іншим нічого говорити. Справа не в тому, щоб дотримуватися певного напрямку, але в моїх коментарях була констатація реальності того, що в цій ситуації для України немає рятівника. Це моя особиста думка”, – сказав Ніікко.

Зазначимо, Міка Ніікко входить до фракції правопопулістської партії "Справжні фіни" (Perussuomalaiset).

Нагадаємо, Фінляндія не є членом Північноатлантичного альянсу.

Президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив у грудні, що напружена ситуація у відносинах між США та Росією не призведе до закриття дверей НАТО для Фінляндії, а рішення щодо НАТО є у руках країни.

У листопаді стало відомо, що у Фінляндії обговорюється питання про будівництво паркану на східному кордоні - з Російською Федерацією. Протяжність фінсько-російського кордону становить понад тисячу кілометрів.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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