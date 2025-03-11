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ЗМІ: спецпредставник Трампа Віткофф планує цього тижня відвідати Москву, щоб зустрітися з Путіним

Зустріч є частиною зусиль, спрямованих на припинення російсько-української війни.

ЗМІ: спецпредставник Трампа Віткофф планує цього тижня відвідати Москву, щоб зустрітися з Путіним
Стів Віткофф
Фото: EPA/UPG

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф планує відвідати Москву, щоб зустрітися з Путіним, повідомляє Reuters із посиланням на джерела. 

Віткофф, який офіційно є представником Трампа на Близькому Сході, відіграє все більшу роль у зусиллях, спрямованих на припинення трирічної війни в Україні.

Джерела на умовах анонімності підтвердили повідомлення Bloomberg News про те, що Віткофф поїде до Москви для переговорів з Путіним.

Одне з джерел повідомило, що Віткофф, як очікується, поїде до Москви цього тижня.

Трамп висловив бажання зустрітися з Путіним і з моменту вступу на посаду в січні і доклав зусиль, щоб змінити “крижані відносини” з Росією попередньої адміністрації Байдена.

Віткофф зустрівся з Путіним у Москві минулого місяця і повернув американського шкільного вчителя Марка Фогеля, якого засудили до 14 років ув’язнення в російській в’язниці після того, як його затримали за зберігання марихуани за медичними показаннями.

Сьогодні держсекретар США Марко Рубіо очолює делегацію у Саудівській Аравії для переговорів з українськими офіційними особами щодо війни. Двоє американських чиновників повідомили, що офіційні особи США планували використати зустріч частково для того, щоб визначити, чи готова Україна піти на поступки Росії для припинення війни.

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