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Bloomberg: Зеленський у квітні відвідає Південно-Африканську Республіку

Президенти України і ПАР обговорять спільні зусилля щодо встановлення миру між Україною та РФ.

Bloomberg: Зеленський у квітні відвідає Південно-Африканську Республіку
Володимир Зеленський і Сиріл Рамафоса
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський наступного місяця відвідає Південну Африку, щоб обговорити зусилля щодо припинення війни Росії проти України, пише Bloomberg. 

Зеленський зустрінеться з президентом Сирілом Рамафосою 10 квітня, повідомив виданню речник президента ПАР Вінсент Магвенья в четвер у Йоганнесбурзі.

«Візит є продовженням поточних домовленостей президента Рамафоси з президентом Путіним і президентом Зеленським щодо інклюзивного мирного процесу, який забезпечить шлях до миру між Росією та Україною», — сказав Вінсент Магвенья.

Видання зазначає, що Південна Африка зайняла позаблокову позицію щодо конфлікту між Росією та Україною. Рамафоса раніше рекламував цю позицію як засіб допомогти покласти край війні. Втім, ініціатива шести африканських країн, яку два роки тому очолював Рамафоса, спрямована на припинення війни, не дала результатів.

Оголошення про зустріч між Зеленським і Рамафосою сталося в той момент, коли обидва лідери прагнуть відновити напружені відносини зі США. Український лідер провів "катастрофічну зустріч із президентом Дональдом Трампом" у Білому домі минулого тижня, тоді як лідер Південної Африки сварився з американським президентом через питання експропріації землі та зовнішню політику.

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