Йдеться, зокрема, про постачання систем протиповітряної оборони, боєприпасів і ракет.

Європейська рада закликала Раду ЄС пришвидшити затвердження багатомільярдного пакету воєнної допомоги Україні. З цією ініціативою виступила висока представниця Європейського Союзу з закордонних справ Кая Каллас

Про це йдеться в підсумковому комюніке, затвердженому Європейською радою, яке підтримали 26 держав ЄС, повідомляє “Європейська правда”.

"Європейська рада проаналізувала роботу з надання військової підтримки Україні. На додаток до коштів, вже виділених Україні на цей рік, вона вітає готовність держав-членів терміново активізувати зусилля для задоволення нагальних військових і оборонних потреб України", – йдеться у документі.

Йдеться, зокрема, про постачання систем протиповітряної оборони, боєприпасів і ракет, забезпечення необхідної підготовки та обладнання для українських бригад, а також інші потреби.