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Європейська рада закликала Раду ЄС пришвидшити затвердження багатомільярдного пакету воєнної допомоги Україні

Йдеться, зокрема, про постачання систем протиповітряної оборони, боєприпасів і ракет.

Європейська рада закликала Раду ЄС пришвидшити затвердження багатомільярдного пакету воєнної допомоги Україні
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Європейська рада закликала Раду ЄС пришвидшити затвердження багатомільярдного пакету воєнної допомоги Україні. З цією ініціативою виступила висока представниця Європейського Союзу з закордонних справ Кая Каллас

Про це йдеться в підсумковому комюніке, затвердженому Європейською радою, яке підтримали 26 держав ЄС, повідомляє “Європейська правда”

"Європейська рада проаналізувала роботу з надання військової підтримки Україні. На додаток до коштів, вже виділених Україні на цей рік, вона вітає готовність держав-членів терміново активізувати зусилля для задоволення нагальних військових і оборонних потреб України", – йдеться у документі. 

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Йдеться, зокрема, про постачання систем протиповітряної оборони, боєприпасів і ракет, забезпечення необхідної підготовки та обладнання для українських бригад, а також інші потреби.

  • На саміті Євросоюзу ухвалили підсумкове комюніке з пунктом щодо подальшої підтримки України.
  • За підсумкове комюніке з подальшою підтримкою України проголосували 26 країн-членів Євросоюзу, крім Угорщини
  • Зеленський обговорив із очільниками Єврокомісії та Євроради потреби ЗСУ, зміцнення ППО і вступ України до ЄС. Також йшлося про посилення виробничих можливостей української “оборонки”.
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