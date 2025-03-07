У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
​Що є корпус?
​Що є корпус?
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
Посла Нової Зеландії в Британії звільнили через критику Трампа
Посла Нової Зеландії в Британії звільнили через критику Трампа
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
ГоловнаСвіт

Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву криптовалют у США

До стратегічного резерву мають увійти 5 криптовалют: біткойн, ефір, XRP, solana і cardano.

Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву криптовалют у США
Дональд Трамп і Девід Сакс
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп підписав у четвер указ про створення стратегічного резерву біткойнів за день до зустрічі з керівниками індустрії криптовалют у Білому домі, повідомляє Reuters. 

Резерв буде капіталізовано за рахунок біткойнів, які належать федеральному уряду і які були конфісковані в рамках кримінальних або цивільних проваджень щодо конфіскації активів, повідомив “криптоцар” Білого дому, мільярдер Девід Сакс, у дописі на платформі соціальних мереж X.

Учасники крипто-саміту в Білому домі в п’ятницю очікують, що ця подія послужить основою для офіційного оголошення Трампом своїх планів створити стратегічний резерв, що містить біткойни та чотири інші криптовалюти.

Раніше цього тижня Трамп оголосив назви п’яти цифрових активів, які він планує включити в цей резерв, підвищивши ринкову вартість кожного. Цими п’ятьма є біткойн, ефір, XRP, solana і cardano, сказав президент.

Сакс сказав, що федеральний уряд матиме стратегію максимізації вартості своїх активів у такому резерві, не повідомляючи деталей.

«США не продадуть жодного біткойна, депонованого в Резерв. Він буде зберігатися як засіб збереження вартості. Резерв — це як цифровий Форт-Нокс для криптовалюти, яку часто називають «цифровим золотом», — сказав Сакс.

Виконавчий указ Трампа наказав міністрам фінансів і торгівлі розробити «бюджетно-нейтральні стратегії» для придбання додаткових біткоінів, які не мають «додаткових витрат» для платників податків.

Також буде створений «запас цифрових активів США», який складатиметься з токенів, крім біткойнів, але уряд не додаватиме до цього запасу «крім тих, які були отримані в ході процедури конфіскації», сказав Сакс.

Прихильники цієї ідеї стверджують, що резерв допоможе платникам податків отримати вигоду від зростання цін на криптовалюту.

Сакс підрахував, що уряд США володіє приблизно 200 000 біткойнів.

Підтримка криптоіндустрії з боку президента також викликала занепокоєння щодо конфлікту інтересів. Сім'я Трампа випустила мемкоїни, а президент також має частку в криптоплатформі World Liberty Financial.

Його помічники заявили, що Трамп передав контроль над своїми бізнес-підприємствами, які перевіряють сторонні юристи.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies