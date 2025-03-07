Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву криптовалют у США

Президент США Дональд Трамп підписав у четвер указ про створення стратегічного резерву біткойнів за день до зустрічі з керівниками індустрії криптовалют у Білому домі, повідомляє Reuters.

Резерв буде капіталізовано за рахунок біткойнів, які належать федеральному уряду і які були конфісковані в рамках кримінальних або цивільних проваджень щодо конфіскації активів, повідомив “криптоцар” Білого дому, мільярдер Девід Сакс, у дописі на платформі соціальних мереж X.

Учасники крипто-саміту в Білому домі в п’ятницю очікують, що ця подія послужить основою для офіційного оголошення Трампом своїх планів створити стратегічний резерв, що містить біткойни та чотири інші криптовалюти.

Раніше цього тижня Трамп оголосив назви п’яти цифрових активів, які він планує включити в цей резерв, підвищивши ринкову вартість кожного. Цими п’ятьма є біткойн, ефір, XRP, solana і cardano, сказав президент.

Сакс сказав, що федеральний уряд матиме стратегію максимізації вартості своїх активів у такому резерві, не повідомляючи деталей.

«США не продадуть жодного біткойна, депонованого в Резерв. Він буде зберігатися як засіб збереження вартості. Резерв — це як цифровий Форт-Нокс для криптовалюти, яку часто називають «цифровим золотом», — сказав Сакс.

Виконавчий указ Трампа наказав міністрам фінансів і торгівлі розробити «бюджетно-нейтральні стратегії» для придбання додаткових біткоінів, які не мають «додаткових витрат» для платників податків.

Також буде створений «запас цифрових активів США», який складатиметься з токенів, крім біткойнів, але уряд не додаватиме до цього запасу «крім тих, які були отримані в ході процедури конфіскації», сказав Сакс.

Прихильники цієї ідеї стверджують, що резерв допоможе платникам податків отримати вигоду від зростання цін на криптовалюту.

Сакс підрахував, що уряд США володіє приблизно 200 000 біткойнів.

Підтримка криптоіндустрії з боку президента також викликала занепокоєння щодо конфлікту інтересів. Сім'я Трампа випустила мемкоїни, а президент також має частку в криптоплатформі World Liberty Financial.

Його помічники заявили, що Трамп передав контроль над своїми бізнес-підприємствами, які перевіряють сторонні юристи.