Трамп залучив мільйони від криптокомпаній на свою інавгурацію

Coinbase, Kraken, Galaxy Digital дали по мільйону доларів. Виробники електроенергії та технологічні компанії також зробили пожертви на святкування.

Інавгураційний комітет президента США Дональда Трампа отримав мільйони доларів у вигляді пожертвувань від криптокомпаній, пише Bloomberg з посиланням на дані Управління публічних архівів Сенату.

Coinbase, Crypto.com, Galaxy Digital, Paradigm Operations і Payward, більш відома як Kraken, виділили по 1 мільйону доларів. Robinhood Markets, яка пропонує торгову платформу для цифрових валют, внесла 2 мільйони доларів.

“Колись криптоскептик Трамп із ентузіазмом прийняв індустрію як інвестор, підприємець і джерело збору політичних коштів”, ‒ зазначає видання.

Серед великих донорів його кампанії та суперкомітету політичних дій були венчурні капіталісти Марк Андріссен і Бен Горовіц, а також близнюки-мільярдери Тайлер і Кемерон Вінклвосс.

У перший тиждень свого перебування на посаді президент призначив Девіда Сакса, венчурного капіталіста, якого він назвав своїм “криптографічним царем”, очільником цілової групи, до складу якої входять високопосадовці кабінету міністрів для просування цифрових фінансових технологій США. Група має розглянути регуляторну реформу та створення запасу цифрових активів.

Пожертви Трампу, як очікується, легко перевищать 107 мільйонів доларів, зібраних ним на інавгурацію 2017 року. Він отримав пожертвування від інших галузей, які очікували на більш сприятливу політику від його адміністрації. Chevron пожертвувала 2 мільйони доларів, що набагато більше, ніж 525 000 доларів під час першого президентства республіканця. Oklo, яка виробляє ядерні реактори, пожертвувала 250 000 доларів. Кріс Райт, обраний Трампом на посаду керівника міністерства енергетики, увійшов до її ради директорів.

Гроші дали також компанії, які працюють у сфері відновлюваної енергії. Hanwha Q Cells America, дочірня компанія німецького виробника сонячних панелей у США, пожертвувала 500 000 доларів, як і GE Vernova, дочірня компанія General Electric, яка виробляє все: від газових турбін до лопатей для вітроенергетики. Американська асоціація чистої енергії, торгова група, що представляє компанії, що працюють у галузі вітру, сонця, чистого водню та передачі енергії, перерахувала 100 000 доларів.

Його інавгураційний комітет також отримав гроші від багатьох донорів, які не зробили цього під час першої інавгурації. Серед них є Amazon, Meta, Goldman Sachs Group і медичні компанії Bayer Corporation та Johnson & Johnson, кожен із яких пожертвував по мільйону доларів.

“Оприлюднена інформація дає змогу частково зазирнути в деякі з фінансових інтересів, які заплатили значні суми, щоб допомогти привітати Трампа з поверненням у Вашингтон”, ‒ зазначає Bloomberg.

Видання зазначає, що організації, у яких є внутрішні лобісти, зобов’язані кожні пів року розкривати інформацію про свої політичні внески.