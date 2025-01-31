Пошуково-рятувальна операція на місці авіатрощі у Вашингтоні призупинена (оновлено)

Водолази у річці Потомак були змушені призупинити пошук тіл жертв авіакатастрофи у Вашингтоні, оскільки умови для операції стали небезпечними. Операція відновиться лише після того, як берегова варта США зможе дістати з води та прибрати рештки літака.

Як пише BBC, за словами сенатора від Меріленду Кріса Ван Голлена, бортові самописці або ж "чорні скриньки" вже були знайдені. У Національній раді безпеки транспорту розглядають численні версії інциденту, проте звіт щодо причин трощі буде надано не раніше, ніж через 30 днів.

Президент США Дональд Трамп стверджує, що до катастрофи призвела політика попередньої адміністрації Джо Байдена щодо найму працівників авіагалузі за принципами інклюзивності та різноманіття.

Експерти відкидають ці звинувачення, проте погоджуються, що в аеропорту імені Рональда Рейгана могла бути проблема з персоналом - у диспетчерській службі летовища бракувало кадрів через завантаженість повітряного простору над столицею США.

Як стверджує низка американських ЗМІ, під час зіткнення літака та гелікоптера трафіком обох типів транспорту керувала одна людина - хоча зазвичай цю роботу мають здійснювати двоє працівників.