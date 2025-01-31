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Новозеландська гора Таранакі отримала статус юридичної особи

Таранакі стала третім природним об’єктом країни, який отримав ті самі права, обов’язки та захист, що й окремі особи.

Новозеландська гора Таранакі отримала статус юридичної особи
Новозеландська гора Таранакі
Фото: Вікіпедія

Парламент Нової Зеландії одноголосно проголосував за закон, який офіційно надає горі Таранакі, її супутнім вершинам і навколишньому середовищу статус юридичної особи – під назвою Те Кахуі Тупуа. Парламент обіцяв надати такий статус горі ще в 2017 році.

Про це повідомляє The Guardian.

Уточнюється, що інтереси регіону представлятиме група призначених представників місцевих племен і корони.

Таранакі стала третім природним об’єктом країни, після національного парку Те Уревера у 2014 році та річки Вангануї у 2017 році, який отримав ті самі права, обов’язки та захист, що й окремі особи. Тепер будуть встановлені рекомендації щодо того, як відвідувачі повинні ставитися до Таранакі та регіону.

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Це один із найбільш симетричних вулканічних конусів у світі, гора стала популярним туристичним напрямком.

Гірський регіон має значне культурне значення для племені Таранакі Маорі. Його визначення як юридичної особи є довгоочікуваним визнанням зв’язку племені з регіоном.

Це перший випадок, коли географічний об’єкт Нової Зеландії офіційно називатиметься виключно його назвою маорі. Раніше ця гора мала колоніальну назву Егмонт. 

  • Рада вождів маорі у Новій Зеландії обрала нову королеву ‒ Нга Вай – молодшу й єдину дочку покійного короля Тухеітії Пакі.
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