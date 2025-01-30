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У Кишиневі відбулася робоча зустріч спеціалістів у галузі електроенергетики з обох берегів Дністра

Співрозмовники обговорили допомогу Придністровському регіону Молдови.

У Кишиневі відбулася робоча зустріч спеціалістів у галузі електроенергетики з обох берегів Дністра
Ілюстративне фото
Фото: DW/S. Ciochina

Сьогодні, 30 січня, у Кишиневі відбулася робоча зустріч спеціалістів у галузі електроенергетики з обох берегів Дністра.

Про це повідомляє NewsMaker.

“Кишинів наполягає на деполітизації цього питання (виділення ЄС гранту 30 млн євро. - Ред.) в Тирасполі, і знову заявляє, що для точного визначення потреб регіону представники електроенергетичних компаній Лівобережжя Дністра мають надати дані щодо категорій/числа споживачів у критичній інфраструктурі (домогосподарства, лікарні, школи, соціальні центри тощо), обсяги використаних ними ресурсів у різні періоди, розподіл щогодини та днів тощо”, - заявили в молдовському Бюро реінтеграції.

В Бюро додали, що на підставі отриманих даних можна буде встановити необхідні для закупівлі на вільному ринку обсяги газу та електроенергії.

Цю закупівлю та постачання має забезпечити Energocom.

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Кишинів наполягає, щоб запитувана інформація була надана в найкоротші терміни, аби “можна було розпочати закупівлю за більш конкурентоспроможними цінами на міжнародних ринках”.

Видання зазначає, що Єврокомісія у відповіді на письмовий запит NewsMaker уточнила, що ЄС надав гроші Молдові на закупівлю газу в придністровський регіон. Це має “допомогти відновити електропостачання та опалення для більш ніж 350 000 жителів регіону” та “відновити постачання електроенергії з Лівого берега на Правий”.

  • 28 грудня російський "Газпром" заявив, що припинить постачання газу до Молдови через нібито борги. У зв’язку з цим "влада" невизнаного Придністров'я запровадила режим надзвичайної ситуації. Після припинення подачі газу 1 січня там відключили центральне опалення у містах, а газ залишився лише для приготування їжі

  • Молдавська ДРЕС із 1 січня перейшла на генерацію електроенергії на вугіллі.

  • Згодом "президент" Придністров’я Вадим Красносільський вирушив до Москви, щоб обговорити постачання газу.

  • Президентка Молдови Мая Санду звинуватила Кремль у провокуванні енергетичної кризи у придністровському регіоні та наголосила, що Кишинів не перешкоджає постачанню російського газу до сепаратистського анклаву.

  • Молдовагаз також запропонувала Придністров'ю допомогу в закупівлі газу.

  • 20 січня невизнане Придністров'я погодилось отримувати газ від Молдови.

  • Уряд Молдови дасть в борг 3 млн кубічних метрів газу придністровському регіону, необхідних для підтримки тиску в системі.

  • Євросоюз виділив фінансування Молдові для закупівлі та транспортування газу. Ці гроші мають забезпечити потреби країни протягом зимового періоду.
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