Сьогодні, 30 січня, у Кишиневі відбулася робоча зустріч спеціалістів у галузі електроенергетики з обох берегів Дністра.

Про це повідомляє NewsMaker.

“Кишинів наполягає на деполітизації цього питання (виділення ЄС гранту 30 млн євро. - Ред.) в Тирасполі, і знову заявляє, що для точного визначення потреб регіону представники електроенергетичних компаній Лівобережжя Дністра мають надати дані щодо категорій/числа споживачів у критичній інфраструктурі (домогосподарства, лікарні, школи, соціальні центри тощо), обсяги використаних ними ресурсів у різні періоди, розподіл щогодини та днів тощо”, - заявили в молдовському Бюро реінтеграції.

В Бюро додали, що на підставі отриманих даних можна буде встановити необхідні для закупівлі на вільному ринку обсяги газу та електроенергії.

Цю закупівлю та постачання має забезпечити Energocom.

Кишинів наполягає, щоб запитувана інформація була надана в найкоротші терміни, аби “можна було розпочати закупівлю за більш конкурентоспроможними цінами на міжнародних ринках”.

Видання зазначає, що Єврокомісія у відповіді на письмовий запит NewsMaker уточнила, що ЄС надав гроші Молдові на закупівлю газу в придністровський регіон. Це має “допомогти відновити електропостачання та опалення для більш ніж 350 000 жителів регіону” та “відновити постачання електроенергії з Лівого берега на Правий”.