​Молдова запропонувала допомогу Придністров’ю у закупівлі газу

Молдова запропонувала допомогу невизнаному Придністров’ю у закупівлі газу.

Про це повідомив голова правління «Молдовагаз» Вадим Чебан.

За його словами, «Молдовагаз» спільно з «Енергоком» готове сприяти ( включаючи технічну і комерційну підтримку) «Тираспольтрансгазу» в організації «закупівель природного газу на будь-якій європейській газовій платформі на ринкових умовах для забезпечення жителів лівого берега Дністра енергоресурсами в кризі».

Офіційний лист із цього приводу отримав «Тираспольтрансгаз» від «Молдовагазу».

Відповідно до документа, природний газ можуть поставити за альтернативними транспортними маршрутами до кордону Молдови на базі агентського договору з ТОВ «Тираспольтрансгаз».

За словами Чебана, оскільки «Молдовагаз» не може бути зареєстрований як учасник газового ринку в європейських країнах, підприємство уклало з АТ «Енергоком» відповідний агентський договір. «31 грудня 2024 року в тестовому режимі було успішно проведено закупівлю природного газу в Болгарії на платформі Balkan Gas Hub для АТ «Молдовагаз». Кількість придбаного газу складає 240 МВтч, який був транспортований Трансбалканським коридором через Болгарію, Румунію та Україну до точки міжсистемного з'єднання Кеушень, на кордоні Республіки Молдова», - повідомив очільник «Молдовагазу».