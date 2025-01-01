В Кишиневі вимкнули новорічне підсвічування вулиць

Декоративне освітлення відключають по всьому місту, крім головної ялинки, центральної площі та скверу біля Кафедрального собору.

У Кишиневі вимкнули новорічне підсвічування на вулицях для економії електроенергії.

Про це повідомляє DW.

Новорічне підсвічування в Кишиневі відключили в середу, 1 січня. Це сталось через введені владою заходи економії електроенергії на тлі припинення транзиту російського газу через Україну.

Прес-секретар мера Кишинева Наталія Іксар опублікувала вулиці столиці, над якими висять новорічні гірлянди, але без світла.

Раніше мер столиці Іон Чебан повідомив, що декоративне освітлення відключать по всьому місту, крім головної ялинки, центральної площі та скверу біля Кафедрального собору. Там підсвічування працюватиме з настання темряви до 23:30 до 14 січня.

Мер поскаржився, що влада країни не пояснила, як саме скорочувати споживання енергії.

"У нас понад 300 тролейбусів, 350 шкіл та дитячих садків, лікарні, поліклініки, стратегічні підприємства, вуличне освітлення та світлофори", - зазначив Чебан.