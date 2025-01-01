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В Кишиневі вимкнули новорічне підсвічування вулиць

Декоративне освітлення відключають по всьому місту, крім головної ялинки, центральної площі та скверу біля Кафедрального собору.

В Кишиневі вимкнули новорічне підсвічування вулиць
В Кишиневі вимкнули новорічне підсвічування вулиць
Фото: Наталія Іксар

У Кишиневі вимкнули новорічне підсвічування на вулицях для економії електроенергії.

Про це повідомляє DW.

Новорічне підсвічування в Кишиневі відключили в середу, 1 січня. Це сталось через введені владою заходи економії електроенергії на тлі припинення транзиту російського газу через Україну.

Прес-секретар мера Кишинева Наталія Іксар опублікувала вулиці столиці, над якими висять новорічні гірлянди, але без світла. 

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Раніше мер столиці Іон Чебан повідомив, що декоративне освітлення відключать по всьому місту, крім головної ялинки, центральної площі та скверу біля Кафедрального собору. Там підсвічування працюватиме з настання темряви до 23:30 до 14 січня.

Мер поскаржився, що влада країни не пояснила, як саме скорочувати споживання енергії. 

"У нас понад 300 тролейбусів, 350 шкіл та дитячих садків, лікарні, поліклініки, стратегічні підприємства, вуличне освітлення та світлофори", - зазначив Чебан.

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