ЗМІ: у Чорногорії кілька людей загинули під час стрілянини

Кілька людей загинули внаслідок стрілянини в ресторані поблизу історичної столиці Чорногорії - міста Цетіньє.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.
Зазначається, що вдень стрілянині передувала бійка, п'ятеро людей були вбиті. Водночас поліція не уточнила кількість постраждалих.
Наразі підозрюваний залишається на волі. Поліція Чорногорії направила в цей район спецпідрозділ і закликала людей залишатися вдома.
"Усі наявні підрозділи поліції працюють на місці, вживаючи заходів у межах своєї юрисдикції", щоб затримати підозрюваного, йдеться в заяві Управління поліції Чорногорії.
- У серпні 2022 року внаслідок масової стрілянини в Чорногорії загинули 11 людей, зокрема двоє дітей. Нападника застрелили, ще шестеро людей отримали поранення.