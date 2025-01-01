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ЗМІ: у Чорногорії кілька людей загинули під час стрілянини

Місцеві ЗМІ повідомляють про 5 загиблих.

ЗМІ: у Чорногорії кілька людей загинули під час стрілянини

Кілька людей загинули внаслідок стрілянини в ресторані поблизу історичної столиці Чорногорії - міста Цетіньє.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що вдень стрілянині передувала бійка, п'ятеро людей були вбиті. Водночас поліція не уточнила кількість постраждалих.

Наразі підозрюваний залишається на волі. Поліція Чорногорії направила в цей район спецпідрозділ і закликала людей залишатися вдома.

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"Усі наявні підрозділи поліції працюють на місці, вживаючи заходів у межах своєї юрисдикції", щоб затримати підозрюваного, йдеться в заяві Управління поліції Чорногорії.

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