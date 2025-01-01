Reuters: поблизу берегів Італії потонув човен з мігрантами

Семеро мігрантів були врятовані, однак щонайменше 20 вважаються зниклими безвісти після того, як їхній човен затонув на шляху до Італії з Лівії.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву мера італійського острова Лампедуза.

Серед врятованих мігрантів — 8-річний сирійський хлопчик, який сподівався дістатися до свого батька, який живе в Німеччині. У небезпечній подорожі його супроводжувала мати, але її ніхто не бачив після того, як човен затонув.

Ті, хто вижив, доставили на Лампедузу. За їхніми словами, серед зниклих безвісти п'ятеро жінок і троє дітей.

"Вони не допливли до берега. Усвідомлення того, що ці бідолашні душі були так близько, але не змогли зробити це, ще більше розбиває серце", – сказав мер Філіппо Манніно.

Невеликий човен відплив з лівійського міста Зувара пізно ввечері в понеділок, але рано вранці у вівторок потрапив у скрутне становище і перекинувся. Тіла загиблих поки що не знайдено.

За даними Міжнародної організації з міграції, морський міграційний шлях між Африкою та Європою є одним з найнебезпечніших у світі: з 2014 року в центральному Середземномор'ї зникли безвісти або загинули майже 24 500 мігрантів.

Більшість цих смертей сталися на човнах, які відпливли з Лівії та Тунісу.

Італійський уряд намагається зменшити кількість виїздів мігрантів, заявляючи, що це врятує життя на морі. У 2024 році було зафіксовано близько 66 320 мігрантів, які висадилися на берег, порівняно з 157 651 у 2023 році та 105 131 у 2022 році.