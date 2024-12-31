МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
Зеленський висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента США Джиммі Картера
Зеленський висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента США Джиммі Картера
Другий фронт для України: чому погроз Роберта Фіцо не треба боятися
Другий фронт для України: чому погроз Роберта Фіцо не треба боятися
Міністр оборони Словаччини: ​​Україна не зможе бути між Німеччиною та Швейцарією і розділятиме свій найбільший кордон із Росією
Міністр оборони Словаччини: ​​Україна не зможе бути між Німеччиною та Швейцарією і розділятиме свій найбільший кордон із Росією
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
Зеленський: вдалося повернути додому 189 українців
Зеленський: вдалося повернути додому 189 українців
​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу
​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу
Саїд Ісмагілов, ексмуфтій мусульман України, молодший лейтенант 57 ОМПБр: «Москва залишиться ордою»
Саїд Ісмагілов, ексмуфтій мусульман України, молодший лейтенант 57 ОМПБр: «Москва залишиться ордою»
ГоловнаСвіт

Іран підтвердив арешт італійської журналістки Сесілії Сала

Арешт Сесілії Сала може бути пов’язаний з нещодавнім арештом громадянина Ірану в Мілані на запит Сполучених Штатів.

Іран підтвердив арешт італійської журналістки Сесілії Сала
Італійська журналістка Сесілія Сала
Фото: ANSA

Іранська влада вперше підтвердила, що італійську журналістку Сесілію Сала заарештували за “порушення законів Ісламської Республіки”.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що представник Держдепартаменту США повідомив, що справа Сесілії Сала може бути пов’язана з нещодавнім арештом громадянина Ірану в Мілані на запит Сполучених Штатів.

16 грудня громадянина Ірану Мохаммада Абедіні заарештували в Мілані за звинуваченням у постачанні електронних частин для безпілотників Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Його дії призвели до загибелі трьох американських солдатів. Тепер США домагаються екстрадиції Абедіні з Італії.

Представник Держдепартаменту США заявив, що італійська журналістка використовується як "політичний важіль".

Support LB.ua

Втім, ані італійський, ані іранський уряди не підтвердили жодного зв'язку між Сесілією Сала та Мохаммадом Абедіні.

Раніше Італія засудила арешт журналістки як "неприйнятний", а міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив, що спроби звільнити її були "складними".

“Є певна частка доброї волі, особливо в тому, як лікують Сесілію”, — сказав він італійському телебаченню. 

В свою чергу, міністерство культури Ірану повідомило, що Сесілії Сала надали консульський доступ, і вона підтримує телефонний зв’язок зі своєю родиною.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies