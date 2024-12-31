Іран підтвердив арешт італійської журналістки Сесілії Сала

Арешт Сесілії Сала може бути пов’язаний з нещодавнім арештом громадянина Ірану в Мілані на запит Сполучених Штатів.

Іранська влада вперше підтвердила, що італійську журналістку Сесілію Сала заарештували за “порушення законів Ісламської Республіки”.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що представник Держдепартаменту США повідомив, що справа Сесілії Сала може бути пов’язана з нещодавнім арештом громадянина Ірану в Мілані на запит Сполучених Штатів.

16 грудня громадянина Ірану Мохаммада Абедіні заарештували в Мілані за звинуваченням у постачанні електронних частин для безпілотників Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Його дії призвели до загибелі трьох американських солдатів. Тепер США домагаються екстрадиції Абедіні з Італії.

Представник Держдепартаменту США заявив, що італійська журналістка використовується як "політичний важіль".

Втім, ані італійський, ані іранський уряди не підтвердили жодного зв'язку між Сесілією Сала та Мохаммадом Абедіні.

Раніше Італія засудила арешт журналістки як "неприйнятний", а міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив, що спроби звільнити її були "складними".

“Є певна частка доброї волі, особливо в тому, як лікують Сесілію”, — сказав він італійському телебаченню.

В свою чергу, міністерство культури Ірану повідомило, що Сесілії Сала надали консульський доступ, і вона підтримує телефонний зв’язок зі своєю родиною.