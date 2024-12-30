У Білорусі священника засудили до 11 років колонії у справі про держзраду

У Білорусі Мінський обласний суд засудив ксьондза Генріха (Геннадія) Околотовича до 11 років колонії посиленого режиму за статтею про зраду державі.
Про це повідомляє Katolik.life.
Деталей справи не відомі. У Біллорусі суди у справах про держзраду відбуваються у закритому режимі.
Генріх Околотович – настоятель костелу святого Йосипа у Воложині. 16 листопада 2023 року його затримали. Також повідомлялося, що священник потребує медичного спостереження та постійного приймання ліків після важкої операції на серце.
У серпні 2024 року правозахисники повідомили, що ніяких листів від священника не надходило, хоча розслідування у його справі було на стадії завершення. Парафіяни розповіли, що він не визнає провини.
- Білоруський диктатор Олександр Лукашенко ухвалив рішення про помилування 20 політв'язнів, яких раніше засудили за "злочини екстремістської спрямованості".