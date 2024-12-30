Міністерство оборони перебуває в процесі доставки сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень бронетехніки, які зміцнять Україну.

Президент США Джо Байден оголосив новий пакет допомоги Україні – на 2,5 млрд доларів. Про це повідомили на сайті Білого дому.

У заяві американського президента ідеться, що з лютого 2022 року США "об'єднали світ, аби підтримати український народ" і що головним пріоритетом для Байдена було надання Україні підтримки, необхідної для перемоги. Нинішній пакет включає 1,25 млрд доларів додаткової допомоги для військових та 1,22 млрд у рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

Пакет "ґрунтується на цих зусиллях і забезпечить Україні негайний приплив можливостей" для поля бою та довгострокові постачання протиповітряної оборони, артилерії та інших критичних систем озброєння.

"Я доручив моїй адміністрації продовжувати якнайшвидше надавати Україні якомога більшу допомогу, включно зі списанням старішої американської техніки для України, швидкою доставкою її на поле бою, а потім відродженням оборонно-промислової бази США для модернізації та поповнення наших запасів нової зброї", – сказав Байден.

Міністерство оборони перебуває в процесі доставки сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень бронетехніки, які зміцнять Україну.