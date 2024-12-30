На місці обриву кабелю на дні Фінської затоки виявили слід від якоря завдовжки десятки кілометрів

Центральна кримінальна поліція Фінляндії повідомила, що на дні Фінської затоки виявлено слід від якоря завдовжки кілька десятків кілометрів, пише видання Yle.

“Слід сягає десятків кілометрів завдовжки. Поки не вдалося точно встановити, де якір був опущений”, – йдеться у пресрелізі поліції.

Інспектор поліції Самі Пайла розповів, що підводні дослідження, які проводилися на місці пошкодження кабелю Estlink 2, поступово прояснюють картину.

“Слід закінчується там, де судно підняло якірний ланцюг, а від цього місця на схід слід від волочіння тягнеться на кілька десятків, якщо не майже на сто кілометрів”, ‒ уточнив він.

Пайла зазначає, що правоохоронці вже мають попереднє уявлення про те, що сталося. Вони припускають, що слід є якірним слідом судна Eagle S.

“Ми змогли з'ясувати це завдяки підводним дослідженням. Робота велася у співпраці між Прикордонною службою та Центральною кримінальною поліцією, і я можу сказати, що ми маємо попереднє розуміння того, що сталося в морі і як утворився цей якірний слід”, – каже Пайла.

Через погані погодні умови дослідження морського дна довелося призупинити. Їх відновлять, коли вітер стане слабшим.У пошкодженні кабелю живлення Estlink 2 та чотирьох кабелів зв'язку підозрюється танкер Eagle S тіньового флоту РФ, який ходить під прапором Островів Кука. Поліція затримала танкер та тримає його поблизу Порвоо. Екіпаж Eagle S, який складається з громадян Грузії та Індії, допитують.

На судні проводитиметься технічне розслідування, мета якого з'ясувати, чи є танкер причиною пошкодження електричного кабелю.

Видання Lloyd's List стверджує, що на затриманому Фінляндією російському танкері Eagle S виявили шпигунське обладнання. Шпигунське обладнання було встановлено ще на одному танкері російського "тіньового флоту" Swiftsea Rider.

Раніше влада Фінляндії затримала нафтовий танкер, який є частиною тіньового флоту Росії, за підозрою пошкодження кабелю живлення між Фінляндією та Естонією.