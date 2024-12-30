У Франції обвинувачуваний в організації масових зґвалтувань його непритомної дружини не подаватиме апеляцію

Чоловіка засудили на 20 років на початку грудня, його 50 співобвинувачених отримали різні вироки ‒ від трьох до 15 років.

Домінік Пеліко, визнаний винним у вживанні наркотиків і зґвалтуванні своєї тодішньої дружини та спонуканні десятків чоловіків до того ж протягом понад десяти років, не буде оскаржувати свій вирок.

Про це пише France24 з посиланням на його адвоката.

Француза засудили на 20 років на початку грудня, його 50 співобвинувачених отримали різні вироки ‒ від трьох до 15 років.

"Домінік Пеліко прийняв рішення не подавати апеляцію на вирок", ‒ повідомила його адвокатка Беатріс Заварро агентствам AFP і Franceinfo.

Вона додала, що апеляція “змусить Жизель Пеліко пройти нове випробування, нові конфронтації, від яких Домінік Пеліко відмовляється”.

“Настав час закінчити справу в судовому порядку”, ‒ сказала захисниця.

Понеділок 30 грудня ‒ останній день, коли обвинувачені можуть подати апеляції, і 17 співвідповідачів Пеліко вже це зробили.