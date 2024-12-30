У Франції обвинувачуваний в організації масових зґвалтувань його непритомної дружини не подаватиме апеляцію

Домінік Пеліко, визнаний винним у вживанні наркотиків і зґвалтуванні своєї тодішньої дружини та спонуканні десятків чоловіків до того ж протягом понад десяти років, не буде оскаржувати свій вирок.
Про це пише France24 з посиланням на його адвоката.
Француза засудили на 20 років на початку грудня, його 50 співобвинувачених отримали різні вироки ‒ від трьох до 15 років.
"Домінік Пеліко прийняв рішення не подавати апеляцію на вирок", ‒ повідомила його адвокатка Беатріс Заварро агентствам AFP і Franceinfo.
Вона додала, що апеляція “змусить Жизель Пеліко пройти нове випробування, нові конфронтації, від яких Домінік Пеліко відмовляється”.
“Настав час закінчити справу в судовому порядку”, ‒ сказала захисниця.
Понеділок 30 грудня ‒ останній день, коли обвинувачені можуть подати апеляції, і 17 співвідповідачів Пеліко вже це зробили.
- У листопаді 2020 року Домінік Пеліко зізнався, що накачував свою тодішню дружину наркотиками протягом майже десятиліття і вербував десятки чоловіків в Інтернеті, які ґвалтувати її вдома, коли вона була непритомна.
- Поліція вистежила його співучасників по тисячах відео, які вони знайшли на ноутбуці Пеліко, хоча правоохоронцям не вдалося ідентифікувати ще 21 чоловіка.
- Жизель Пеліко стала іконою феміністки, виступаючи за відкритий судовий процес, щоб підвищити обізнаність про використання наркотиків для скоєння сексуального насильства.
- Судовий процес викликав у Францію загальнонаціональну дискусію про те, чи слід включити до закону про зґвалтування норму про необхідність згоди на сексуальний акт. Суд також активізував розмови про “хімічне підкорення” – сексуальне насильство, спричинене вживанням наркотиків.