​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу
​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу
Алієв: літак Azerbaijan Airlines обстріляли з землі у РФ, Баку вимагає компенсації
Алієв: літак Azerbaijan Airlines обстріляли з землі у РФ, Баку вимагає компенсації
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
ЗМІ: В авіакатастрофі у Південній Кореї загинули 179 людей (оновлено)
ЗМІ: В авіакатастрофі у Південній Кореї загинули 179 людей (оновлено)
У Києві затримали юнака, який запустив феєрверк
У Києві затримали юнака, який запустив феєрверк
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
На Закарпатті затримали переправників, через яких загинули люди
На Закарпатті затримали переправників, через яких загинули люди
Перший рік Мілея: як змінюється Аргентина
Перший рік Мілея: як змінюється Аргентина
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
ГоловнаСвіт

У Франції обвинувачуваний в організації масових зґвалтувань його непритомної дружини не подаватиме апеляцію

Чоловіка засудили на 20 років на початку грудня, його 50 співобвинувачених отримали різні вироки ‒ від трьох до 15 років.

У Франції обвинувачуваний в організації масових зґвалтувань його непритомної дружини не подаватиме апеляцію
Жизель Пеліко
Фото: EPA/UPG

Домінік Пеліко, визнаний винним у вживанні наркотиків і зґвалтуванні своєї тодішньої дружини та спонуканні десятків чоловіків до того ж протягом понад десяти років, не буде оскаржувати свій вирок.

Про це пише France24 з посиланням на його адвоката.

Француза засудили на 20 років на початку грудня, його 50 співобвинувачених отримали різні вироки ‒ від трьох до 15 років.

"Домінік Пеліко прийняв рішення не подавати апеляцію на вирок", ‒ повідомила його адвокатка Беатріс Заварро агентствам AFP і Franceinfo.

Вона додала, що апеляція “змусить Жизель Пеліко пройти нове випробування, нові конфронтації, від яких Домінік Пеліко відмовляється”.

“Настав час закінчити справу в судовому порядку”, ‒ сказала захисниця.

Support LB.ua

Понеділок 30 грудня ‒ останній день, коли обвинувачені можуть подати апеляції, і 17 співвідповідачів Пеліко вже це зробили.

  • У листопаді 2020 року Домінік Пеліко зізнався, що накачував свою тодішню дружину наркотиками протягом майже десятиліття і вербував десятки чоловіків в Інтернеті, які ґвалтувати її вдома, коли вона була непритомна.
  • Поліція вистежила його співучасників по тисячах відео, які вони знайшли на ноутбуці Пеліко, хоча правоохоронцям не вдалося ідентифікувати ще 21 чоловіка.
  • Жизель Пеліко стала іконою феміністки, виступаючи за відкритий судовий процес, щоб підвищити обізнаність про використання наркотиків для скоєння сексуального насильства.
  • Судовий процес викликав у Францію загальнонаціональну дискусію про те, чи слід включити до закону про зґвалтування норму про необхідність згоди на сексуальний акт. Суд також активізував розмови про “хімічне підкорення” – сексуальне насильство, спричинене вживанням наркотиків.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies