Париж вперше може передбачити норму про необхідність згоди на сексуальний акт.

Франція може внести зміни до свого закону про зґвалтування, вперше включивши до нього необхідність згоди на сексуальний акт, пише Reuters.

Країну сколихнув судовий процес про масове зґвалтування, спонукавши деяких провідних політиків закликати до змін. Домінік Пеліко зізнався, що роками накачував свою дружину наркотиками та знайшов десятки чоловіків в Інтернеті, які ґвалтувати її, поки вона була без свідомості. 50 чоловіків постали перед судом разом із ним.

Попри відеодокази проти них щонайменше 35 підсудних заперечували звинувачення у зґвалтуванні, стверджуючи, що Домінік Пеліко обманом змусив їх повірити, що вони беруть участь у сексуальній грі. Вони також стверджували, що Жизель Пеліко могла симулювати сон.

Новий міністр юстиції Франції Дідьє Міго нещодавно заявив, що виступає за оновлення законодавства, як і президент Еммануель Макрон. Зазначимо, у 2023 році Франція заблокувала включення визначення зґвалтування через неотримання згоди на секс в директиву ЄС.

Аналогічні закони вже існують у Швеції, Німеччині, Іспанії, Великій Британії та понад 12 інших європейських країн. Проте кримінальне законодавство Франції визначає зґвалтування як акт проникнення або оральний статевий акт, вчинений щодо когось із застосуванням “насильства, примусу, погрози чи несподіванки”. У ньому немає чіткої згадки про необхідність згоди партнера, і прокурори повинні довести намір зґвалтувати, щоб отримати обвинувальний вердикт, зазначають юридичні експерти.

Зараз делегація парламенту з прав жінок, міжпартійна робоча група з 36 законодавців, відновила роботу над законопроєктом, який перегляне юридичне визначення зґвалтування.

Додамо, на вулиці французьких міст на підтримку Жизель Пеліко вийшли тисячі протестувальників.

Фото: EPA/UPG