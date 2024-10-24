На змаганнях у США український рятувальник встановив світовий рекорд

Він змагався в тандемі з колегою-американцем.

Український вогнеборець Олександр Баран у тандемі з Макензі Бріггс встановили світовий рекорд на змаганнях World Firefighter Challenge Championship 2024 у США. Вони пробігли дистанцію в категорії чоловічого тандему 40-44 років із вражаючим показником у 1:09:91.

Про це повідомили в ДСНС України. Колегою українця був рятувальник із Флориди.

"Цей результат демонструє високий рівень підготовки, майстерності та командної роботи наших рятувальників!" – вважають у ДСНС України.

Фото: ДСНС України в Telegram Український рятувальник у парі з американським колегою встановили світовий рекорд

Фото: ДСНС України в Telegram Змагання рятувальників відбулися в США

Фото: ДСНС України в Telegram Вогнеборці підкорили дистанцію

Змагання стартували 21 жовтня, і в перший же день українці встановили два світових рекорди: командний рекорд у естафеті до 40 років з часом 1:07:70 та жіночий рекорд у естафеті до 40 років – 1:33:89.