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"Грузинська мрія" пригрозила заборонити опозицію в разі перемоги на виборах

Засновник партії не приховує намірів позбутися суперників.

"Грузинська мрія" пригрозила заборонити опозицію в разі перемоги на виборах
Бідзіна Іванішвілі
Фото: EPA/UPG

Під час великого мітингу на Площі Свободи у Тбілісі засновник владної партії "Грузинська мрія" та колишній прем'єр-міністр країни Бідзіна Іванішліві заявив про намір фактично заборонити діяльність опозиційних політичних сил.

Як пише Reuters, олігарх з мільярдними статками стверджує, що в разі перемоги на парламентських виборах та отримання абсолютної більшості у новому скликанні влада "змусить опозицію відповісти за вчинені ними військові злочини проти населення Грузії за усією суворістю закону". Про які "військові злочини" йдеться, Іванішвілі не уточнив.

Для проросійського політика та бізнесмена появи на публіці нині - доволі рідкісне явище. Його виступ зібрав у центрі столиці багатотисячний натовп - проте, за численними свідченнями, влада вдалася до звезення "масовки" з регіонів. 

Парламентські вибори у Грузії відбудуться вже цього тижня, 26 жовтня. 

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