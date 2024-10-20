У Тбілісі відбулась багатотисячна акція "Грузія обирає Євросоюз"

Захід організували неурядові організації, його підтримали президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та головні опозиційні партії.

За шість днів до парламентських виборів у Тбілісі відбулася масштабна акція "Грузія обирає Євросоюз".

Про це повідомила грузинська служба "Радіо Свобода".

Прихильники європейського курсу країни зібралися на п’яти локаціях і рушили маршем до площі Свободи, де проходив великий проєвропейський мітинг.

Акцію організували неурядові організації, її підтримали президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та головні опозиційні партії.

Раніше Зурабішвілі говорила, що 26 жовтня громадяни обиратимуть між Росією та Європою. Цього тижня на брифінгу вона заявила, що для продовження євроінтеграції на виборах необхідно підтримати одну з чотирьох проєвропейських партій або об’єднань.

Ці партії підписали "Грузинську хартію", ініційовану Зурабішвілі, яка передбачає створення тимчасового уряду після парламентських виборів 26 жовтня, проведення комплексних реформ, у тому числі скасування закону про так званих "іноагентів", а також проведення дострокових парламентських виборів у вільних та справедливих умовах.

До мітингу приєдналися музичні групи та виконавці, зокрема Ніно Катамадзе зі своїм бендом Insight.

Вступ Грузії до ЄС