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​Сибіга закликав союзників відреагувати на виявлення західних компонентів в ракетах КНДР, що атакували Україну

Голова МЗС закликав посилити санкції та експортний . 

​Сибіга закликав союзників відреагувати на виявлення західних компонентів в ракетах КНДР, що атакували Україну
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав союзників посилити санкції та експортний контроль, щоб не допустити використання західних компонентів для російського та північнокорейського виробництва ракет, які використовуються для ударів по Україні.

Про це він написав у соцмережі X.

"Обурливо. Нещодавня експертиза північнокорейської ракети KN-23/24, збитої в Україні, виявила численні нещодавно вироблені компоненти західного виробництва. Путін і Кім (Кім Чен Ин) досі мають до них доступ. Ми закликаємо союзників рішуче відреагувати, посилити санкції та експортний контроль, зміцнити наш повітряний щит", - написав він.

 

Раніше Сибіга звернувся до союзників і закликав масштабувати військову підтримку України, оскільки Північна Корея разом із РФ фактично вторгаються в Європу.

  • 14 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Північна Корея фактично включилася у війну проти України. 
  • 17 жовтня Зеленський заявив, що північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованій території України. 
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