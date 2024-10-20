​Сибіга закликав союзників відреагувати на виявлення західних компонентів в ракетах КНДР, що атакували Україну

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав союзників посилити санкції та експортний контроль, щоб не допустити використання західних компонентів для російського та північнокорейського виробництва ракет, які використовуються для ударів по Україні.

Про це він написав у соцмережі X.

"Обурливо. Нещодавня експертиза північнокорейської ракети KN-23/24, збитої в Україні, виявила численні нещодавно вироблені компоненти західного виробництва. Путін і Кім (Кім Чен Ин) досі мають до них доступ. Ми закликаємо союзників рішуче відреагувати, посилити санкції та експортний контроль, зміцнити наш повітряний щит", - написав він.

Раніше Сибіга звернувся до союзників і закликав масштабувати військову підтримку України, оскільки Північна Корея разом із РФ фактично вторгаються в Європу.

За інформацією начальника ГУР МОУ Кирила Буданова, близько 11 000 північнокорейських військових тренуються на сході Росії, щоб взяти участь у війні проти України.

У вересні Буданов повідомив, що з-поміж союзників Москви найбільше проблем для України створює Пхеньян. Північна Корея постачає росіянам неспівставну з іншими допомогу.

14 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Північна Корея фактично включилася у війну проти України.