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NYT: Росія отримала від КНДР балістичні ракети малої дальності і використала їх для атак по Києву

Hwasong-11 візуально схожі на російські "іскандери", дальність польоту сягає майже 700 км.

NYT: Росія отримала від КНДР балістичні ракети малої дальності і використала їх для атак по Києву
Кім Чен Ин і Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Північна Корея передала Росії балістичні ракети малої дальності Hwasong-11.

Це встановили британські дослідники з Conflict Armament Research, повідомляє The New York Times.

Уламки цих повітряних цілей виявили у Києві після обстрілу столиці 18 серпня. На них було маркування, завдяки якому встановили, що ракети були виготовлені у 2024 році. Уламки ракет, якими РФ атакувала Київ у липні та інші дні серпня, не мають маркування, тому встановити дату виробництва неможливо.

Hwasong-11 має дальність польоту майже 700 км, вона може бути оснащена ядерними або звичайними боєголовками і візуально схожа на російську балістичну ракету малої дальності "Іскандер".

Дослідники відзначили дуже малий інтервал між виготовленням таких ракет, постачанням до РФ і використанням проти України. Для виробництва Hwasong-11 КНДР використовує компоненти, виготовлені у країнах заходу у 2023 році.

  • У серпні прокуратура Харківщини повідомила, що росіяни обстріляли область, попередньо, із використанням ракети виробництва Північної Кореї.
  • Defense Express раніше писав, що під час масованого обстрілу по Україні 31 липня Росія використала балістичну ракету КN-23 з КНДР, ціллю якої було місто Біла Церква. Але ракета просто упала на території Київської області, ймовірно після вибуху в повітрі.
  • Останній зафіксований випадок застосування Росією північнокорейської ракети був 27 лютого цього року. 
  • Цього місяця дрони СБУ уразили склад у с. Солдатському (Воронезька область РФ). Керівник центру протидії дезінформації Андрій коваленко повідомив, що там були північнокорейські ракети.
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