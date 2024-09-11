NYT: Росія отримала від КНДР балістичні ракети малої дальності і використала їх для атак по Києву

Північна Корея передала Росії балістичні ракети малої дальності Hwasong-11.

Це встановили британські дослідники з Conflict Armament Research, повідомляє The New York Times.

Уламки цих повітряних цілей виявили у Києві після обстрілу столиці 18 серпня. На них було маркування, завдяки якому встановили, що ракети були виготовлені у 2024 році. Уламки ракет, якими РФ атакувала Київ у липні та інші дні серпня, не мають маркування, тому встановити дату виробництва неможливо.

Hwasong-11 має дальність польоту майже 700 км, вона може бути оснащена ядерними або звичайними боєголовками і візуально схожа на російську балістичну ракету малої дальності "Іскандер".

Дослідники відзначили дуже малий інтервал між виготовленням таких ракет, постачанням до РФ і використанням проти України. Для виробництва Hwasong-11 КНДР використовує компоненти, виготовлені у країнах заходу у 2023 році.