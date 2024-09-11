NYT: Росія отримала від КНДР балістичні ракети малої дальності і використала їх для атак по Києву

Північна Корея передала Росії балістичні ракети малої дальності Hwasong-11.
Це встановили британські дослідники з Conflict Armament Research, повідомляє The New York Times.
Уламки цих повітряних цілей виявили у Києві після обстрілу столиці 18 серпня. На них було маркування, завдяки якому встановили, що ракети були виготовлені у 2024 році. Уламки ракет, якими РФ атакувала Київ у липні та інші дні серпня, не мають маркування, тому встановити дату виробництва неможливо.
Hwasong-11 має дальність польоту майже 700 км, вона може бути оснащена ядерними або звичайними боєголовками і візуально схожа на російську балістичну ракету малої дальності "Іскандер".
Дослідники відзначили дуже малий інтервал між виготовленням таких ракет, постачанням до РФ і використанням проти України. Для виробництва Hwasong-11 КНДР використовує компоненти, виготовлені у країнах заходу у 2023 році.
- У серпні прокуратура Харківщини повідомила, що росіяни обстріляли область, попередньо, із використанням ракети виробництва Північної Кореї.
- Defense Express раніше писав, що під час масованого обстрілу по Україні 31 липня Росія використала балістичну ракету КN-23 з КНДР, ціллю якої було місто Біла Церква. Але ракета просто упала на території Київської області, ймовірно після вибуху в повітрі.
- Останній зафіксований випадок застосування Росією північнокорейської ракети був 27 лютого цього року.
- Цього місяця дрони СБУ уразили склад у с. Солдатському (Воронезька область РФ). Керівник центру протидії дезінформації Андрій коваленко повідомив, що там були північнокорейські ракети.