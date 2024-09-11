МЗС Британії викликало тимчасового повіреного у справах Ірану через передачу балістичних ракет Росії

МЗС Великої Британії 11 вересня викликало тимчасового повіреного у справах Ірану, найстаршого дипломата країни в Лондоні, через передачу Росії балістичних ракет.
Про це пише Reuters.
"Сьогодні, в координації з європейськими партнерами й за дорученням міністра закордонних справ, тимчасовий повірений у справах посольства Ірану в Лондоні був викликаний до МЗС. Уряд Великої Британії чітко заявив, що будь-яка передача балістичних ракет Росії буде розглядатися як небезпечна ескалація і матиме серйозну відповідь", — йдеться в заяві міністерства.
- Великобританія запровадила нові санкції проти Ірану і Росії через постачання балістичних ракет Москві.
- Під час свого візиту до Великої Британії держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія отримала від Ірану балістичні ракети Fath-360 близького радіусу дії з дальністю 120 км і, ймовірно, за кілька тижнів використає їх проти України.