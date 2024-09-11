МЗС Британії викликало тимчасового повіреного у справах Ірану через передачу балістичних ракет Росії

"Будь-яка передача балістичних ракет Росії буде розглядатися як небезпечна ескалація і матиме серйозну відповідь".

МЗС Великої Британії 11 вересня викликало тимчасового повіреного у справах Ірану, найстаршого дипломата країни в Лондоні, через передачу Росії балістичних ракет.

Про це пише Reuters.

"Сьогодні, в координації з європейськими партнерами й за дорученням міністра закордонних справ, тимчасовий повірений у справах посольства Ірану в Лондоні був викликаний до МЗС. Уряд Великої Британії чітко заявив, що будь-яка передача балістичних ракет Росії буде розглядатися як небезпечна ескалація і матиме серйозну відповідь", — йдеться в заяві міністерства.

Великобританія запровадила нові санкції проти Ірану і Росії через постачання балістичних ракет Москві.