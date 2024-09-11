МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
ГоловнаСвіт

МЗС Британії викликало тимчасового повіреного у справах Ірану через передачу балістичних ракет Росії

"Будь-яка передача балістичних ракет Росії буде розглядатися як небезпечна ескалація і матиме серйозну відповідь".

МЗС Британії викликало тимчасового повіреного у справах Ірану через передачу балістичних ракет Росії
Фото: armyinform.com.ua

МЗС Великої Британії 11 вересня викликало тимчасового повіреного у справах Ірану, найстаршого дипломата країни в Лондоні, через передачу Росії балістичних ракет.

Про це пише Reuters.

"Сьогодні, в координації з європейськими партнерами й за дорученням міністра закордонних справ, тимчасовий повірений у справах посольства Ірану в Лондоні був викликаний до МЗС. Уряд Великої Британії чітко заявив, що будь-яка передача балістичних ракет Росії буде розглядатися як небезпечна ескалація і матиме серйозну відповідь", — йдеться в заяві міністерства.

  • Під час свого візиту до Великої Британії держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія отримала від Ірану балістичні ракети Fath-360 близького радіусу дії з дальністю 120 км і, ймовірно, за кілька тижнів використає їх проти України.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies