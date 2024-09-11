​Гарріс перемагає на дебатах, однак чи вплине це на результат виборів?

Розповідаємо, про що дискутували кандидати і що казали про Україну.

Проте наразі складно спрогнозувати, чи вплинуть виступи кандидатів на дебатах на власне на тих виборців, які й визначать у підсумку, хто стане 47-м президентом США.

Віцепрезидента Камала Гарріс упевнено перемогла на дебатах — навіть оглядачі медіа, близьких до Республіканської партії, зокрема Fox News, визнали: 45-й президент США виглядав доволі непереконливо. І що найгірше для нього, Дональд Трамп дів власне так, як цього хотіла команда Гарріс: нервував та дуже емоційно реагував на провокації.

На початку дебатів Пані Гарріс підійшла до Дональда Трампа, щоб привітатися. Це була їх перша особиста зустріч, тому віцепрезидента представилася: “Камала Гарріс”, — сказала вона, простягши руку.

“Розважся”, — порадив їй республіканець, відповідаючи на привітання.

Kamala Harris making sure Donald Trump shook her hand after he called her a bitch only a few weeks ago is so ICONIC #Debate2024 pic.twitter.com/MhPfZ6X6he — -‘๑’- (@demismonarchy) September 11, 2024

Власне, так і сталося: упродовж майже двогодинних дебатів більше говорив Трамп (42 хвилини 52 секунди, Гарріс — 37 хвилин 36 секунд), а розважалася справді більше демократка.

Гарріс залізла під шкіру Трампу

Десятки американських медіа, аналізуючи дебати, винесли в заголовки одну й ту ж фразу: Гарріс залізла під шкіру (вивела з рівноваги) Трампа (Harris gets under Trump's skin).

Як писали американські медіа, єдина порада щодо дебатів, на якій постійно наголошували радники Трампа, полягала в тому, що він не повинен втрачати холоднокровність. І він її не виконав.

Упродовж двогодинних дискусії демократична кандидатка вміло і доречно провокувала свого опонента. І Трамп, попри значно більший досвід публічної політики загалом і дебатів зокрема, емоційно і не найкращим чином реагував на її удари.

Скажімо, коли Гарріс заявила, що “Світові лідери сміються з Дональда Трампа”, “деякі воєначальники, деякі з яких були з вами, кажуть, що ви ганьба”, 45-й президент спромігся лише пробелькотіти, що, мовляв, сам Віктор Орбан сказав: світові “потрібне повернення Трампа на посаду президента”.

А коли модератори дебатів звернулися до виграшної для республіканців теми — імміграції, закинула Трампу, що той зруйнував двопартійну угоду про кордон, а потім закинула опонентові, що його передвиборчі мітинги нудні, тому люди швидко йдуть з них геть. І Трамп замість того, щоб вправлятися у красномовстві на улюблену тему кинувся виправдовуватися: “Люди не йдуть з моїх мітингів. У нас найбільші мітинги, найнеймовірніші мітинги в історії політики!”.

Згодом Трамп неодноразово намагався перевести розмову на тему імміграції і в запалі суперечки повторив маячню свого напарника Джея Ді Венсом, про те, що мігранти з Гаїті крадуть домашніх тварин і їдять їх: “Вони їдять — вони їдять домашніх тварин людей, які там живуть. І ось що відбувається в нашій країні. І це соромно”.

Заяви Трампа — невичерпне джерело мемів

Камалі Гарріс залишалося лише задоволено посміхатися, спостерігаючи, як її конкурент закопує себе сам. Нервував Трамп й тоді, коли модератори дебатів з телеканалу ABC (які помітно більш упереджено ставилися до республіканського кандидата) намагалися витиснути з нього конкретні відповіді на поставлені запитання. Так, щодо майбутнього ObamaCare (реформи системи медичного страхування, яку провів Барак Обама і яку неодноразово намагався скасувати Дональд Трамп) він відповів: “У мене є концепція плану. Зараз я не президент”. “Концепція плану” тут же стала хітом у соцмережах.

Q: So you still don’t have a health care plan?



Trump: I have... concepts of a plan pic.twitter.com/0oEZy6vcWf — Kamala HQ (@KamalaHQ) September 11, 2024

“Вона розставляла пастки, а він ганявся за кроликом у кожну нору, замість того, щоб говорити про те, про що мав би говорити. Це різниця між тими, хто добре підготовлений, і тими, хто не готовий”, — констатував за підсумками дебатів колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті, який очолював перехідну команду президента Трампа в 2016 році.

“Гарріс розставила пастки, тож він присвятив більшу частину дебатів розмовам про минуле чи про Джо Байдена, чи про те, як іммігранти їдять домашніх тварин, але не про те, як він покращить життя американців у наступному чотири роки”, — підсумувало у редакційній статті видання The Wall Street Journal.

Трамп бив Гарріс її минулим та Джозефом Байденом

Навіть при очевидній перевазі Гарріс дебати не були, кажучи футбольною термінологією, грою в одні ворота.

Дональд Трамп все ж певну підготовку до дискусії з Гарріс провів і часом вдало атакував віцепрезидентку її ж власними ініціативами.

Фото: EPA-EFE/DEMETRIUS FREEMAN Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп

Гарріс у відповідь доводилося заперечувати власні ж слова. Так вона заявила, що не виступала за зоборону фрекінгу (методу видобування сланцевого газу), хоч у ході виборів 2019-го, змагаючись на праймеріз, вона заявляла, що “безсумнівно виступає за заборону фрекінгу”.

Інколи, втім, навіть правда з уст Трампа звучала як ціловита маячня. Наприклад, він заявив, що його опонентка “хоче проводити трансгендерні операції з нелегальними мігрантами, які перебувають у в’язниці”. Як зазначили фактчекери CNN, в 2019 році Камала Гарріс справді сказала Американській спілці громадянських свобод, що вона підтримує операції зі зміни статі для затриманих мігрантів.

Трамп також кілька разів нагадав, що демократка не раз змінювала свої позиції з тих чи інших питань і “все, у що вона вірила три роки тому і чотири роки тому, уже викинуте з вікна”.

“Тепер вона переходить до моєї філософії. Я навіть збирався надіслати їй кепку MAGA, — сказав Трамп, додавши, що в разі обрання Гарріс знову змінить погляди “і це буде кінець нашої країни”.

Ще одна лінія атаки Трампа — спроба склеїти Гарріс із невдачами адміністрації Байдена і ним самим.

45-й президент наголосив, що “ніколи не бачив гіршого періоду часу”, аніж президентство Байдена і що людям “купити пластівці, бекон, яйця чи щось інше” через високу інфляцію (ріст цін на продукти — одна з ключових тем виборчої кампанії Гарріс).

“Запам'ятайте це: вона — Байден”, — кілька разів наголосив він, закидаючи тандему Байден-Гарріс і ріст кількості нелегальних мігрантів, і війну Росії проти України.

“Очевидно, я не Джо Байден. І я точно не Дональд Трамп, — парирувала вона. — І ви змагаєтесь не з Байденом, а зі мною”.

Втім, у економічному блоці Трамп все ж був переконливішим.

Республіканець очікувано програв у питанні абортів

Гарріс агресивно атакувала Трампа у питанні абортів та його ролі у призначенні консервативних суддів Верховного суду, які скасували у 2022 році історичне рішення 1973 року “Роу проти Вейда”, яке закріплювало право на аборт.

У відповідь на слова Трампа, що “потрібна була сміливість”, щоб скасувати “Роу проти Вейда”, і що політику щодо абортів має вирішувати кожен штат окремо, Гарріс емоційно заявила, що жінкам відмовляють у допомозі у відділеннях невідкладної допомоги, “оскільки медичні працівники бояться, що вони можуть потрапити до в’язниці”,

“А жінка стікає кров'ю в машині на парковці… Чи 12-13-річна дівчина, яка пережила інцест, змушена доношувати вагітність? Вони цього не хочуть, — заявила вона. — Дональд Трамп точно не повинен вказувати жінці, що робити зі своїм тілом”.

І з цим твердженням, схоже, солідаризувало чимало американок: упродовж першої години після дебатів кількість пожертвувань на кампанію Гарріс від стрімко зросла і 71% тих, хто пожертвували свої гроші, були жінками, повідомив CNN представник штабу кандидатки.

Гарріс уникала однозначних відповідей щодо Ізраїлю

Питання стратегії щодо Ізраїлю та Палестини традиційно розколює Демократичну партію та її електорат. Тож Гарріс намагалася балансувати, однак не надто переконливо.

Фото: EPA-EFE/DEMETRIUS FREEMAN Камала Гарріс у ході дебатів

Вона повторила свою традиційну мантру, що “Ізраїль має право захищати себе”, але “занадто багато невинних палестинців було вбито” внаслідок дій Ізраїлю в Газі.

Трамп так само традиційно стверджував, що війна не відбулася б, якби він був президентом. І що “Ізраїль не існуватиме”, якщо Гарріс буде обрана президенткою, адже “вона ненавидить Ізраїль”.

Україна в фокусі уваги

Про російську агресію та стратегію США щодо допомоги Україні обидва кандидати говорили багато. На жаль, обидва не надто вдало.

Дональд Трамп двічі уникнув прямої відповіді на дуже просте, за словами модераторів, запитання: “Чи хочете ви, щоб Україна перемогла у цій війні?”.

“Я хочу, щоб війна закінчилася. Я хочу врятувати життя. Людей вбивають мільйонами. Це значно гірше, ніж ті числа, які вони вам показують”, — сказав він.\

Q. “Do you want Ukraine to win this war?”



Trump: "I want this war to stop. I want to save lives..."



A vote for Trump is a vote for Putin.

pic.twitter.com/a8TsTpHHMi — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 11, 2024

І коли ведучий перепитав, чи вважає Трамп, що перемога України — в інтересах США, республіканець знву повторив, що “в найкращих інтересах США — закінчити цю війну, вирішити її, домовитися про угоду”.

Трамп вкотре повторив обіцянку закінчити війну ще до приходу в Білий дім: “Я дуже добре знаю Зеленського, я дуже добре знаю Путіна. У мене хороші відносини з ними і вони мене поважають. Вони не поважають Байдена… Я поговорю з одним, я поговорю з іншим, я зберу їх докупи. Цієї війни ніколи б не сталось”.

Трамп та Путін під час саміту G20 у Японії, червень 2019 року

Гарріс у відповідь звинуватила опонента у тому, що закінчити війну за 24 годин можна лише здавши Україну.

Втім, запитання модератора, чим її політика відрізнятиметься від того, що робить Байден, Гарріс, фактично, проігнорувала, просто розповівши, що зробила американська адміністрація напередодні великої війни та як об’єднала “50 країн, щоб підтримати Україну в її праведному захисті”.

Harris on the war in Ukraine: "I believe the reason that Donald Trump says that this war would be over within 24 hours is because he would just give it up. And that's not who we are as Americans." pic.twitter.com/qkhIJs6Peh — Republican Voters Against Trump (@AccountableGOP) September 11, 2024

“Якби Дональд Трамп був президентом, Путін зараз сидів би в Києві, поглядаючи на решту Європи, починаючи з Польщі”, — заявила вона і закликала Трампа “розповісти восьмистам тисячам польських американців, як він буде захищати Європу, зокрема Польщу, від Росії.

“Путін сидів би у Москві. Він би не втратив 300 тисяч чоловіків і жінок, а сидів би в Москві набагато щасливішим, ніж зараз, — сказав у відповідь Трамп. — Але зрештою, у нього є те, чого немає в інших, у нього ядерна зброя — і ніхто про це не говорить! І можливо, він її використає”.

Республіканець також заявив, що Гарріс — жахлива переговорниця, яка “провалила мирні переговори ще до початку війни”, “бо все, що вона говорила, було слабким і дурним”.

“Її послали на переговори з Зеленським і Путіним, а через три дні почалася війна, такий-от у неї талант”, — стверджував він. (Насправді, Гарріс у лютому 2022-го зустрічалася лише з Володимиром Зеленським).

Трамп також заявив, що США роками “платили майже всьому НАТО”: “Нас обдирали європейські країни, як щодо торгівлі, так і щодо НАТО. Я змусив їх заплатити, сказавши одну з заяв, які ви зробили раніше, “якщо ви не заплатите, ми не будемо вас захищати”. Інакше ми б ніколи його не отримали”.

Він також поскаржився, що що США надали Україні від 250 до 275 мільярдів доларів допомоги, а європейські країни — лише від 100 до 150 мільярдів. (За підрахунками Кільського інституту, який веде реєстр допомоги Україні, США надали 109 мільярдів допомоги, держави ЄС — 207 мільярдів).

“Реальність така, що Америка завжди мала бути лідером, який дотримується міжнародних правил і норм, — сказала Гарріс. — Як лідер, який демонструє силу, розуміючи, що альянси, які ми маємо по всьому світу, залежать від нашої здатності піклуватися про наших друзів і не віддавати перевагу нашим ворогам, а ви обожнюєте сильних людей замість того, щоб дбати про демократію”.

Дебати в принципі мають значення?

Дебати мають значення, однак навіть однозначна перемога на них не надто впливає на результат виборів. Наприклад, Гілларі Клінтон виграла на дебатах у Дональда Трампа у 2016 році, однак програла йому на виборах, хоч набрала на 2 млн голосів більше.

Усе через специфіку президентських виборів у США. Главу Білого дому обирають не виборці загалом, а члени колегії виборців — усього 538 голосів, які розподілені між 50 штатами та округом Колумбія. Найменші за чисельністю населення штати отримують три голоси, найбільш густонаселена Каліфорнія — аж 54 голоси. При цьому кандидат, що переміг на виборах у конкретному штаті, отримує всі голоси його виборників, попри відсотки набрані обома кандидатами.

Тому боротьби за голоси у гарантовано демократичних чи республіканських штатах практично немає і кандидати майже не вкладають у них ресурси — практично усі зусилля спрямовані на 94 голоси виборників у семи штатах плюс один округ в Небрасці (детальніше про це ми писали тут).

Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO Дональд Трамп після дебатів на телеканалі ABC

На виборах 2020 року кандидати перемагали в хитких штатах з перевагою менше 5%. У Аризоні та Джорджії чинний президент Байден переміг, здобувши лише на 10-12 тисяч голосів більше, ніж Дональд Трамп. Соціологічні прогнози при таких цифрах банально не працюють.

На виборах 2024-го ситуація, ймовірно, повториться: шанси кандидатів у хитких штатах практично рівні і підсумкова перевага буде мінімальною. А от щоб її здобути й потрібна цілеспрямована робота з виборцями, які ще не визначилися або вагаються. І зовсім не факт, що саме дебати вплинуть на їх рішення.