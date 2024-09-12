Ексвіцепрезидента Європарламенту затримали через імовірну корупцію

Польського ексвіцепрезидента Європарламенту Ришарда Чарнецького затримали у варшавському аеропорту. Його звинувачують у корупції. Також затримали і його дружину Емілію.
Про це пише Politico.
Ришарда Чарнецького, колишнього польського депутата в ЄС затримали у зв'язку зі скандалом у приватному університеті.
Раніше прокуратура висунула йому звинувачення в шахрайстві за те, що він отримав шестизначні цифри витрат на відрядження під час перебування в Європарламенті. Чарнецький відкинув ці звинувачення.
Згодом МВС Польщі заявило, що арешт Чарнецького пов’язаний з іншою справою щодо приватного університету "Collegium Humanum".
Центральне антикорупційне бюро Польщі (CBA) стверджує , що Collegium Humanum видавав дипломи магістра ділового адміністрування, які дають студентам право входити в ради директорів польських державних компаній в обмін на матеріальні та особисті вигоди.
Засновника і колишнього ректора університету Павела Чарнецького CBA заарештувало в лютому. Йому інкримінують 30 злочинів – у тому числі хабарництво, зловживання службовим становищем і примушування людей до статевих стосунків.
Павел Чарнецький є племінником Ришарда Чарнецького, і разом зі своїм дядьком мав багато контактів на високому рівні в PiS – партії, яка втратила владу на минулорічних виборах у Польщі.
- Чарнецький був депутатом Європарламенту від різних партій, але останні три терміни представляв партію “Право і справедливість” (PiS), яка керувала Польщею з 2015 по минулий рік.
- Новий уряд прем'єр-міністра Дональда Туска наполягає на тому, щоб політики PiS постали перед судом за корупційні та інші правопорушення, а зокрема і Чарнецький.
- У 2020 році Європейське бюро боротьби зі шахрайством поставило під сумнів 100 000 євро, відшкодованих йому за поїздки в період з 2009 по 2018 рік. Він повернув ці гроші парламенту. Євроорган передав справу польським прокурорам, які “не виявили такого ж розуміння, як їхні колеги з ЄС”.