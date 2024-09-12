Ексвіцепрезидента Європарламенту затримали через імовірну корупцію

Польського ексвіцепрезидента Європарламенту Ришарда Чарнецького затримали у варшавському аеропорту. Його звинувачують у корупції. Також затримали і його дружину Емілію.

Про це пише Politico.

Ришарда Чарнецького, колишнього польського депутата в ЄС затримали у зв'язку зі скандалом у приватному університеті.

Раніше прокуратура висунула йому звинувачення в шахрайстві за те, що він отримав шестизначні цифри витрат на відрядження під час перебування в Європарламенті. Чарнецький відкинув ці звинувачення.

Згодом МВС Польщі заявило, що арешт Чарнецького пов’язаний з іншою справою щодо приватного університету "Collegium Humanum".

Центральне антикорупційне бюро Польщі (CBA) стверджує , що Collegium Humanum видавав дипломи магістра ділового адміністрування, які дають студентам право входити в ради директорів польських державних компаній в обмін на матеріальні та особисті вигоди.

Засновника і колишнього ректора університету Павела Чарнецького CBA заарештувало в лютому. Йому інкримінують 30 злочинів – у тому числі хабарництво, зловживання службовим становищем і примушування людей до статевих стосунків.

Павел Чарнецький є племінником Ришарда Чарнецького, і разом зі своїм дядьком мав багато контактів на високому рівні в PiS – партії, яка втратила владу на минулорічних виборах у Польщі.