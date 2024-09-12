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Ексвіцепрезидента Європарламенту затримали через імовірну корупцію

Його пов'язують із незаконною видачею дипломів випускникам приватного університету. 

Ексвіцепрезидента Європарламенту затримали через імовірну корупцію
Ексєвродепутат від Польщі Ришард Чарнецький
Фото: EPA/UPG

Польського ексвіцепрезидента Європарламенту Ришарда Чарнецького затримали у варшавському аеропорту. Його звинувачують у корупції. Також затримали і його дружину Емілію.

Про це пише Politico.

Ришарда Чарнецького, колишнього польського депутата в ЄС затримали у зв'язку зі скандалом у приватному університеті.

Раніше прокуратура висунула йому звинувачення в шахрайстві за те, що він отримав шестизначні цифри витрат на відрядження під час перебування в Європарламенті. Чарнецький відкинув ці звинувачення. 

Згодом МВС Польщі заявило, що арешт Чарнецького пов’язаний з іншою справою щодо приватного університету "Collegium Humanum". 

Центральне антикорупційне бюро Польщі (CBA) стверджує , що Collegium Humanum видавав дипломи магістра ділового адміністрування, які дають студентам право входити в ради директорів польських державних компаній в обмін на матеріальні та особисті вигоди.

Засновника і колишнього ректора університету Павела Чарнецького CBA заарештувало в лютому. Йому інкримінують 30 злочинів – у тому числі хабарництво, зловживання службовим становищем і примушування людей до статевих стосунків.

Павел Чарнецький є племінником Ришарда Чарнецького, і разом зі своїм дядьком мав багато контактів на високому рівні в PiS – партії, яка втратила владу на минулорічних виборах у Польщі.

  • Чарнецький був депутатом Європарламенту від різних партій, але останні три терміни представляв партію “Право і справедливість” (PiS), яка керувала Польщею з 2015 по минулий рік. 
  • Новий уряд прем'єр-міністра Дональда Туска наполягає на тому, щоб політики PiS постали перед судом за корупційні та інші правопорушення, а зокрема і Чарнецький.
  • У 2020 році Європейське бюро боротьби зі шахрайством поставило під сумнів 100 000 євро, відшкодованих йому за поїздки в період з 2009 по 2018 рік. Він повернув ці гроші парламенту. Євроорган передав справу польським прокурорам, які “не виявили такого ж розуміння, як їхні колеги з ЄС”. 
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