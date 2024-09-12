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Біля парламенту Аргентини мітингарі влаштували сутички з поліцією

Конгрес не зміг подолати вето Хав'єра Мілея на підвищення пенсій.

Біля парламенту Аргентини мітингарі влаштували сутички з поліцією
Сутички у Буенос-Айресі
Фото: EPA/UPG

У Буенос-Айресі протестувальники атакували поліцейські кордони біля будівлі парламенту, де розглядалося питання підвищення соціальних виплат.

Як пише Reuters, сотні людей агресивно висловлювали невдоволення тим, що президент Хав'єр Мілей виступає проти збільшення розміру пенсій. Глава держави ветував ухвалений Конгресом закон, пояснивши це потребою заощаджувати бюджетні кошти задля боротьби з інфляцією та економічною кризою.

Парламент мав намір подолати вето, проте за підвищення пенсій проголосували лише 153 депутати, чого забракло для ухвалення рішення. Законопроєкти, які президент відмовився підписати, згідно з конституцією Аргентини, потребують для набуття чинності підтримки не менше двох третин Конгресу.  

Політика Хав'єра Мілея мала позитивні наслідки для бюджетного балансу Аргентини, проте президент зазнає нищівної критики через зростання бідності на тлі обмеження соціальних виплат. 

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