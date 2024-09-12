Байден, Трамп і Гарріс разом відвідали церемонію пам'яті жертв терактів 11 вересня

У середу Сполучені Штати згадували жертв терактів 11 вересня - скоординованої атаки "Аль-Каїди" у 2001 році з викраденням та спрямуванням у будівлі Всесвітнього торговельного центру і Пентагону комерційних літаків, внаслідок якої загинули майже 3 тисячі осіб.

Як зазначає Reuters, у церемонії пам'яті, що відбулася в меморіальному комплексі в Нью-Йорку на Мангеттені, де були розташовані вежі-близнюки, взяли участь президент Джо Байден, експрезидент Дональд Трамп та віцепрезидентка Камала Гарріс.

Американські політологи відзначили цю подію як рідкісний випадок єднання політичних опонентів. Гарріс та Трамп, які лише напередодні взяли участь у телевізійних дебатах, обмінялися рукостисканням та кількома словами. На церемонії також був присутній кандидат від республіканців на посаду віцепрезидента Джей Ді Венс.

Байден та Гарріс, окрім Мангеттена, відвідали ще дві локації, пов'язані із терактами 23-річної давнини: місце падіння рейсу 93 у Пенсильванії, де внаслідок мужніх дій пасажирів терористи втратили контроль над літаком і спрямували його в землю, а також будівлю Пентагону, одне з крил якого прийняло на себе удар авіалайнера.