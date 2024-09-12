Рейтинг угорської опозиції практично зрівнявся з партією Віктора Орбана

Парламентські вибори, здатні покласти край каденції прем'єра, відбудуться лише у 2026 році.

Лідер угорської опозиційної партії TISZA Петер Мадяр є серйозним конкурентом для Віктора Орбана у боротьбі за посаду голови уряду. Опитування показало, що рейтинг його політичної сили практично зрівнявся з "Фідесом", який перебуває при владі.

Як пише "Європейська правда", 39% угорців, що впевнені у своєму виборі та хотіли б взяти участь у голосуванні, якби воно відбулося вже зараз, надали б перевагу опозиції. Натомість Орбана та чинну формацію уряду підтримують 43% опитаних. Похибка складає до 3,5%.

Політологи вказують на те, що скорочення відстані між партіями відбулося за рахунок падіння довіри до будь-яких інших опозиційних сил. Жодна з них не долає прохідний бар'єр.

Нагоду скинути Орбана з посади керівника уряду Петер Мадяр отримає лише у 2026 році - нинішнє скликання Національної асамблеї Угорщини перебуває на екваторі своїх повноважень.