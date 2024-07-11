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Лідер угорської опозиції Петер Мадяр прибув до Києва

Він вшанував полеглих захисників України.

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр прибув до Києва
Петер Мадяр у Києві, 11 липня 2024
Фото: Фейсбук / Péter Magyar

Сьогодні, 11 липня, лідер угорської опозиції Петер Мадяр прибув до Києва. Про це він повідомив у “Фейсбуці”. 

Петер Мадяр вшанував полеглих захисників України біля стін Михайлівського золотоверхого монастиря. 

“У Києві біля стін пам'яті десяткам тисяч українських жертв війни”, – написав політик.

Наразі програма його візиту невідома. 

Раніше Петер Мадяр засудив атаку РФ по "Охматдиту" і оголосив збір гумдопомоги для постраждалих. 

Водночас політик виступає проти надсилання зброї та угорських військ в Україну.

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