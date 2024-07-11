Сьогодні, 11 липня, лідер угорської опозиції Петер Мадяр прибув до Києва. Про це він повідомив у “Фейсбуці”.

Петер Мадяр вшанував полеглих захисників України біля стін Михайлівського золотоверхого монастиря.

“У Києві біля стін пам'яті десяткам тисяч українських жертв війни”, – написав політик.

Наразі програма його візиту невідома.

Раніше Петер Мадяр засудив атаку РФ по "Охматдиту" і оголосив збір гумдопомоги для постраждалих.

Водночас політик виступає проти надсилання зброї та угорських військ в Україну.