Зеленський обговорив з канцлером Німеччини постачання додаткових систем Patriot для України

Під час зустрічі глави держав також обговорили ситуація на Харківському напрямку.

Додаткові системи Patriot, ситуація на полі бою та реалізація результатів Саміту миру стали головними темами зустрічі Володимира Зеленського з Олафом Шольцом.

Про це президент України повідомив у Facebook.

"Поінформував про ситуацію на полі бою, зокрема на Харківському напрямку, на сході нашої країни та про терор у повітряному просторі. Обговорили стратегії боротьби з носіями російських керованих авіабомб та розвідувальними дронами", — розповів Президент.

На його думку, заява щодо постачання додаткових систем Patriot є важливою, і Україна вдячна Німеччині та партнерам за такий крок.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц у мережі Х також відреагував на зустр іч із президентом України: "Протиповітряна оборона є надзвичайно важливою для України в цей момент. Нам потрібно знайти якомога більше партнерів для підтримки нашої ініціативи в цій сфері", — написав він.