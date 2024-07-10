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Зеленський обговорив з канцлером Німеччини постачання додаткових систем Patriot для України

Під час зустрічі глави держав також обговорили ситуація на Харківському напрямку.

Зеленський обговорив з канцлером Німеччини постачання додаткових систем Patriot для України
Олаф Шольц і Володимир Зеленський
Фото: Х/Володимир Зеленський

Додаткові системи Patriot, ситуація на полі бою та реалізація результатів Саміту миру стали головними темами зустрічі Володимира Зеленського з Олафом Шольцом.

Про це президент України повідомив у Facebook.

"Поінформував про ситуацію на полі бою, зокрема на Харківському напрямку, на сході нашої країни та про терор у повітряному просторі. Обговорили стратегії боротьби з носіями російських керованих авіабомб та розвідувальними дронами", — розповів Президент.

На його думку, заява щодо постачання додаткових систем Patriot є важливою, і Україна вдячна Німеччині та партнерам за такий крок.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц у мережі Х також відреагував на зустр іч із президентом України: "Протиповітряна оборона є надзвичайно важливою для України в цей момент. Нам потрібно знайти якомога більше партнерів для підтримки нашої ініціативи в цій сфері", — написав він.

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