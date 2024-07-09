Україна просить МАГАТЕ скликати екстренне засідання через атаку на "Охматдит"

Україна закликає МАГАТЕ скликати екстренне засідання через російську атаку на дитячу лікарню "Охматдит".
Про це повідомили у міністерстві енергетики.
"Терористична ракетна атака росії не лише ставить під загрозу життя людей, але й є кричущим порушенням основних принципів та цінностей МАГАТЕ, підриваючи саму основу міжнародної ядерної безпеки та захищеності… Від імені України прошу провести засідання Ради керуючих щодо ситуації в Україні у зв'язку з зухвалим нападом росії на дитячу лікарню в Києві”, – йдеться в офіційному зверненні міністра енергетики України Германа Галущенка до голови Ради керуючих МАГАТЕ Хольгера Федеріко Мартинсена.
У національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" лікуються тяжкохворі діти, зокрема від онкологічних хвороб. У лікарні знаходиться 27 джерел іонізуючого випромінювання.
"Охматдит" отримує технічну допомогу від МАГАТЕ в рамках програми технічного співробітництва за важливими проектами за декількома напрямками, зокрема, радіаційна онкологія, ядерна медицина, діагностична радіологія.
Україна широко використовує механізми технічного співробітництва з МАГАТЕ, отримуючи обладнання, консультативну і технічну допомогу через Фонд технічного співробітництва, який складається з добровільних внесків країн-членів Агентства.
Також МАГАТЕ сприяє Україні у формуванні державної політики і протидії онкозахворюванням.
- 8 липня Росія завдала масованого удару по декількох містах України, зокрема в Києві ворожа ракета влучила в дитячу лікарню “Охматдит”.
- Через значні пошкодження окремих приміщень, зокрема, онкологічного відділення, важкохворих пацієнтів було евакуйовано до інших медичних закладів. Ударом було пошкоджено приміщення та обладнання радіологічного центру, будівля була знеструмлена.
- Через значні пошкодження системи електропостачання вийшов з ладу охолоджуючий компресор магнітно-резонансного томографа, значних пошкоджень зазнали кабінети та обладнання ультразвукової діагностики.
- На місці удару по Охматдиту знайшли уламок двигуна російської крилатої ракети Х-101.