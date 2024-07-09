Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
У ДСНС показали наслідки ракетної атаки РФ на Київ
У ДСНС показали наслідки ракетної атаки РФ на Київ
Росія атакувала Дніпро. Є загиблий і поранені (оновлено)
Росія атакувала Дніпро. Є загиблий і поранені (оновлено)
У Києві є влучання в житловий будинок, зруйновано під'їзд
У Києві є влучання в житловий будинок, зруйновано під'їзд
Росія випустила по Україні більше 40 ракет, - Зеленський
Росія випустила по Україні більше 40 ракет, - Зеленський
Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (оновлення)
Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (оновлення)
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Росія завдала ударів по Києву. Кількість загиблих зросла до 27 (оновлення)
Росія завдала ударів по Києву. Кількість загиблих зросла до 27 (оновлення)
Унаслідок масованого удару РФ по Україні наразі загинуло понад 30 людей, поранені 140
Унаслідок масованого удару РФ по Україні наразі загинуло понад 30 людей, поранені 140
ГоловнаПолітика

Україна просить МАГАТЕ скликати екстренне засідання через атаку на "Охматдит"

"Охматдит" отримує технічну допомогу від МАГАТЕ за декількома напрямками, зокрема, радіаційна онкологія, ядерна медицина, діагностична радіологія.

Україна просить МАГАТЕ скликати екстренне засідання через атаку на "Охматдит"
Охматдит після російської атаки
Фото: Інна Варениця

Україна закликає МАГАТЕ скликати екстренне засідання через російську атаку на дитячу лікарню "Охматдит".

Про це повідомили у міністерстві енергетики. 

"Терористична ракетна атака росії не лише ставить під загрозу життя людей, але й є кричущим порушенням основних принципів та цінностей МАГАТЕ, підриваючи саму основу міжнародної ядерної безпеки та захищеності… Від імені України прошу провести засідання Ради керуючих щодо ситуації в Україні у зв'язку з зухвалим нападом росії на дитячу лікарню в Києві”, – йдеться в офіційному зверненні міністра енергетики України Германа Галущенка до голови Ради керуючих МАГАТЕ Хольгера Федеріко Мартинсена.

У національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" лікуються тяжкохворі діти, зокрема від онкологічних хвороб. У лікарні знаходиться 27 джерел іонізуючого випромінювання.

"Охматдит" отримує технічну допомогу від МАГАТЕ в рамках програми технічного співробітництва за важливими проектами за декількома напрямками, зокрема, радіаційна онкологія, ядерна медицина, діагностична радіологія.

Україна широко використовує механізми технічного співробітництва з МАГАТЕ, отримуючи обладнання, консультативну і технічну допомогу через Фонд технічного співробітництва, який складається з добровільних внесків країн-членів Агентства.

Також МАГАТЕ сприяє Україні у формуванні державної політики і протидії онкозахворюванням.

  • 8 липня Росія завдала масованого удару по декількох містах України, зокрема в Києві ворожа ракета влучила в дитячу лікарню “Охматдит”. 
  • Через значні пошкодження окремих приміщень, зокрема, онкологічного відділення, важкохворих пацієнтів було евакуйовано до інших медичних закладів. Ударом було пошкоджено приміщення та обладнання радіологічного центру, будівля була знеструмлена. 
  • Через значні пошкодження системи електропостачання вийшов з ладу охолоджуючий компресор магнітно-резонансного томографа, значних пошкоджень зазнали кабінети та обладнання ультразвукової діагностики.
  • На місці удару по Охматдиту знайшли уламок двигуна російської крилатої ракети Х-101.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies