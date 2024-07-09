Україна просить МАГАТЕ скликати екстренне засідання через атаку на "Охматдит"

"Охматдит" отримує технічну допомогу від МАГАТЕ за декількома напрямками, зокрема, радіаційна онкологія, ядерна медицина, діагностична радіологія.

Україна закликає МАГАТЕ скликати екстренне засідання через російську атаку на дитячу лікарню "Охматдит".

Про це повідомили у міністерстві енергетики.

"Терористична ракетна атака росії не лише ставить під загрозу життя людей, але й є кричущим порушенням основних принципів та цінностей МАГАТЕ, підриваючи саму основу міжнародної ядерної безпеки та захищеності… Від імені України прошу провести засідання Ради керуючих щодо ситуації в Україні у зв'язку з зухвалим нападом росії на дитячу лікарню в Києві”, – йдеться в офіційному зверненні міністра енергетики України Германа Галущенка до голови Ради керуючих МАГАТЕ Хольгера Федеріко Мартинсена.

У національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" лікуються тяжкохворі діти, зокрема від онкологічних хвороб. У лікарні знаходиться 27 джерел іонізуючого випромінювання.

"Охматдит" отримує технічну допомогу від МАГАТЕ в рамках програми технічного співробітництва за важливими проектами за декількома напрямками, зокрема, радіаційна онкологія, ядерна медицина, діагностична радіологія.

Україна широко використовує механізми технічного співробітництва з МАГАТЕ, отримуючи обладнання, консультативну і технічну допомогу через Фонд технічного співробітництва, який складається з добровільних внесків країн-членів Агентства.

Також МАГАТЕ сприяє Україні у формуванні державної політики і протидії онкозахворюванням.