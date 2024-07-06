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Новий прем’єр Британії запевняє, що його уряд не послабить підтримку України

Кір Стармер обговорив це питання з президентом США Джо Байденом.

Новий прем’єр Британії запевняє, що його уряд не послабить підтримку України
Фото: EPA/UPG

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і його лівоцентристська партія сигналізували, що продовжуватимуть підтримку Україну у війні, яку розв’язали російські загарбники.

Про це пише Радіо Свобода.

У телефонній розмові з президентом США Джо Байденом через кілька годин після вступу на посаду Стармер сказав, що новий уряд не послабить підтримки Лондоном військових зусиль України.

“Лідери підтвердили свою непохитну відданість Україні, і прем’єр-міністр підкреслив, що підтримка Великою Британією України є непохитною”, – йдеться в заяві офісу Стармера.

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Обидва політики “знову підтвердили свою незмінну підтримку України, у той час, як вона бореться з агресією Росії”, заявили у Білому домі.

Додамо, хоча лейбористи натякнули на більш примирливий тон, ніж їхні попередники-консерватори, у відносинах з Європейським Союзом, партія докладає зусиль, щоб запевнити блок НАТО та інших союзників, які допомагають озброїти Київ, що Лондон і надалі розглядатиме Росію як загрозу для Європи.

Вчора зі Стармером телефоном поспілкувався президент України Володимир Зеленський. Зеленський привітав його з перемогою на виборах і побажав успішно реалізувати очікування, які британський народ пов’язує з новим урядом. “Я вдячний Кіру Стармеру за запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінно принциповою”, ‒ сказав український лідер.

Він додав, що сторони скоординували позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні й іншими міжнародними заходами та обговорили продовження двосторонньої співпраці, зокрема підготовку безпрецедентної 100-річної угоди між Україною та Великою Британією.

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