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Шмигаль доручив Міноборони прозвітувати щодо фінансування будівництва фортифікацій

З початку року держава виділила 38 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд.

Шмигаль доручив Міноборони прозвітувати щодо фінансування будівництва фортифікацій
Денис Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на виїзному засіданні уряду в Донецькій області доручив Міністерству оборони відзвітувати про будівництво фортифікаційних споруд.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у Telegram. 

За словами Шмигаля, уряд виділив майже 2,4 мільярда гривень на відновлення доріг прифронтових територій у рамках посилення обороноздатності та критичної логістики.

"Особливу увагу приділяємо фортифікаційним спорудам. Міністерству оборони доручаю невідкладно поінформувати Уряд про фінансування цього будівництва згідно із затвердженим графіком", – заявив прем’єр.

За його словами, з початку року держава виділила 38 млрд грн на будівництво захисних рубежів. 

"Треба максимально швидко і якісно використати ці кошти, тому що від цього залежить життя бійців і наша обороноздатність", — додав глава уряду.

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