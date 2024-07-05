Шмигаль доручив Міноборони прозвітувати щодо фінансування будівництва фортифікацій

З початку року держава виділила 38 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на виїзному засіданні уряду в Донецькій області доручив Міністерству оборони відзвітувати про будівництво фортифікаційних споруд.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у Telegram.

За словами Шмигаля, уряд виділив майже 2,4 мільярда гривень на відновлення доріг прифронтових територій у рамках посилення обороноздатності та критичної логістики.

"Особливу увагу приділяємо фортифікаційним спорудам. Міністерству оборони доручаю невідкладно поінформувати Уряд про фінансування цього будівництва згідно із затвердженим графіком", – заявив прем’єр.

За його словами, з початку року держава виділила 38 млрд грн на будівництво захисних рубежів.

"Треба максимально швидко і якісно використати ці кошти, тому що від цього залежить життя бійців і наша обороноздатність", — додав глава уряду.