Зеленський анонсував хороші новини за результатами саміту НАТО у Вашингтоні

Президент України провів сьогодні тривалу нараду щодо саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться наступного тижня.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Саміт повинен стати сильним – сильним для України та всіх наших партнерів. Відбудеться й засідання Ради Україна – НАТО. Працюємо над деталями нових рішень і нових документів, які підпишемо з партнерами. Мають бути хороші речі, в тому числі щодо ППО”, - сказав президент.

Він додав, що підготовлена нова безпекова угода для України, яка дійсно підтримає всю українську архітектуру безпекових угод.

“І це те, що гарантуватиме нашу безпеку до вступу України в НАТО – рішення, яке незворотне”, - наголосив голова держави.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від саміту НАТО 9-11 липня у Вашингтоні не очікує запрошення на вступ в Альянс, однак розраховує на іншу військову допомогу від партнерів.