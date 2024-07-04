Зеленський анонсував хороші новини за результатами саміту НАТО у Вашингтоні

Президент України провів сьогодні тривалу нараду щодо саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться наступного тижня.
Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.
“Саміт повинен стати сильним – сильним для України та всіх наших партнерів. Відбудеться й засідання Ради Україна – НАТО. Працюємо над деталями нових рішень і нових документів, які підпишемо з партнерами. Мають бути хороші речі, в тому числі щодо ППО”, - сказав президент.
Він додав, що підготовлена нова безпекова угода для України, яка дійсно підтримає всю українську архітектуру безпекових угод.
“І це те, що гарантуватиме нашу безпеку до вступу України в НАТО – рішення, яке незворотне”, - наголосив голова держави.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що від саміту НАТО 9-11 липня у Вашингтоні не очікує запрошення на вступ в Альянс, однак розраховує на іншу військову допомогу від партнерів.
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Нещодавно заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс повідомив “Голосу Америки”, що НАТО запропонує Україні "конкретні кроки" для прискорення її майбутнього членства в Північноатлантичному альянсі під час саміту наступного тижня у Вашингтоні.
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Напередодні Reuters із посиланням на західноєвропейського дипломата повідомило, що члени НАТО погодили фінансову допомогу для України на 40 млрд євро на наступний рік. Країни-члени НАТО підпишуть відповідне зобов'язання наступного тижня під час саміту Альянсу у Вашингтоні.
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Раніше видання Politico повідомило, що Трамп планує реорганізацію НАТО і готовий віддати Путіну українські території. В разі обрання республіканець чинитиме опір розширенню Альянсу на схід.