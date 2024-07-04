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Ми знаємо, що не отримаємо запрошення на вступ до Альянсу, – Зеленський про очікування від саміту НАТО

Водночас глава держави очікує надання ППО Patriot та ухвалення нових безпекових угод.

Ми знаємо, що не отримаємо запрошення на вступ до Альянсу, – Зеленський про очікування від саміту НАТО
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg заявив, що від саміту НАТО 9-11 липня у Вашингтоні не очікує запрошення на вступ в Альянс, однак розраховує на іншу військову допомогу від партнерів. 

“Я б дуже хотів, щоб цей саміт був успішним для всіх союзників. Для України – це платформа Patriot. До речі, моя команда зараз працює у Сполучених Штатах над конкретними речами з цього приводу. Друге: це приєднання більшої кількості країн щодо безпеки України. Третє: те, що сьогодні ми би хотіли потужні кроки від США. Ми б хотіли запрошення (до Альянсу – ред.). Ми знаємо, що ми його не отримаємо. Хоча, я вважаю, що якщо ми хочемо побачити сильну Америку, сильну у тому сенсі, якого суспільство дуже чекає, то щось на кшталт запрошення – це саме такий знак”, – сказав президент.

  • Нещодавно заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс повідомив “Голосу Америки”, що НАТО запропонує Україні "конкретні кроки" для прискорення її майбутнього членства в Північноатлантичному альянсі під час саміту наступного тижня у Вашингтоні. 
  • Напередодні Reuters із посиланням на західноєвропейського дипломата повідомило, що члени НАТО погодили фінансову допомогу для України на 40 млрд євро на наступний рік. Країни-члени НАТО підпишуть відповідне зобов'язання наступного тижня під час саміту Альянсу у Вашингтоні.
  • Раніше видання Politico повідомило, що Трамп планує реорганізацію НАТО і готовий віддати Путіну українські території. В разі обрання республіканець чинитиме опір розширенню Альянсу на схід.
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