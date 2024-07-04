Ми знаємо, що не отримаємо запрошення на вступ до Альянсу, – Зеленський про очікування від саміту НАТО

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg заявив, що від саміту НАТО 9-11 липня у Вашингтоні не очікує запрошення на вступ в Альянс, однак розраховує на іншу військову допомогу від партнерів.

“Я б дуже хотів, щоб цей саміт був успішним для всіх союзників. Для України – це платформа Patriot. До речі, моя команда зараз працює у Сполучених Штатах над конкретними речами з цього приводу. Друге: це приєднання більшої кількості країн щодо безпеки України. Третє: те, що сьогодні ми би хотіли потужні кроки від США. Ми б хотіли запрошення (до Альянсу – ред.). Ми знаємо, що ми його не отримаємо. Хоча, я вважаю, що якщо ми хочемо побачити сильну Америку, сильну у тому сенсі, якого суспільство дуже чекає, то щось на кшталт запрошення – це саме такий знак”, – сказав президент.