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Зеленський обговорив із новим прем'єром Нідерландів підготовку українських пілотів

Новим главою уряу Нідерландів став Гендрікус Шуф, який раніше очолював службу загальної розвідки і безпеки Нідерландів.

Зеленський обговорив із новим прем'єром Нідерландів підготовку українських пілотів
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський привітав Гендрікуса "Діка" Шуфа із призначенням на посаду прем'єр-міністра Нідерландів, натомість новий глава нідерландського уряду пообіцяв підтримку Україні.

Про це президент України розповів у соцмережі.

Зеленський зазначив, що Україна розраховує на збереження лідерської ролі Нідерландів у пункті Формули миру "Відновлення справедливості" та розширенні тренувальної місії українських пілотів.

"Побажав успіху в його почесній і відповідальній місії. Відносини між нашими країнами ще ніколи не були такими міцними. Ми запланували нашу зустріч, щоб продовжити їхній розвиток", — написав президент.

Члени НАТО обрали Рютте наступним генеральним секретарем. Його призначення стало формальністю, оскільки єдиний суперник, президент Румунії Клаус Йоганніс, що виходить із перегонів.

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