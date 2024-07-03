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Українська делегація у США провела консультації з партнерами щодо оборони, енергетики і саміту НАТО

Сторони обмінялися думками щодо майбутніх поставок засобів ППО в Україну. 

Українська делегація у США провела консультації з партнерами щодо оборони, енергетики і саміту НАТО
Українська делегація у Вашингтоні (США)
Фото: ОПУ

Українська делегація у складі керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, віцепремʼєр-міністерка у справах європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, міністра оборони Рустема Умєрова і міністра енергетики Германа Галущенка провела у Вашингтоні раунд консультацій із американською делегацією, яку очолив радник із питань національної безпеки президента США Джейк Салліван.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Сторони підбили підсумки першого Саміту миру й узгодили кроки на найближчі тижні й місяці для конкретної реалізації його результатів та підготовки до другого саміту. Також ішлося про реалізацію оложень двосторонньої безпекової угоди між Україною та США. Окрему увагу приділили євроатлантичній інтеграції, оборонній підтримці й енергетичній безпеці.

Ольга Стефанішина окреслила головні очікування України від результатів саміту НАТО у Вашингтоні і важливість рішень, які сприятимуть розбудові оборонних спроможностей.

Рустем Умєров акцентував на нагальній необхідності посилити українську протиповітряну оборону, збільшити кількість батарей ППО та ракет до них. Сторони обмінялися думками щодо майбутніх поставок засобів ППО в Україну. 

Герман Галущенко розповів про наслідки російських атак по енергетичній інфраструктурі та про потреби України в цій сфері. З партнерами обговорили захист української енергосистеми, прискорене впровадження розподіленої генерації, забезпечення резервним живленням обʼєктів критичної інфраструктури України насамперед у контексті підготовки до наступної зими.

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